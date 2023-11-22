الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

إليسا عن عيد استقلال لبنان: ما من استقلال وأرضنا مستباحة

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

لبنان، علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الاحتفال بعيد استقلال لبنان الذي يوافق 22 نوفمبر من كل عام.

 

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ما من استقلال وأرضنا مستباحة، ما من استقلال ودم أبنائنا مهدور كل يوم، ما من استقلال وأجندات الكون تنفذ على أرضنا، ألوف الفرح الذين استشهدوا عبر التاريخ في لبنان سوف يزهرون ربيع الاستقلال … الآتي لا محالة #عيد_الاستقلال".

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وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

 

قصف بلدة اللبونة بـ 6 قذائف

 

وذكرت صحيفة "النشرة" اللبنانية، أنه "تم قصف بلدة اللبونة بـ 6 قذائف أطلقت من موقع حانيتا المعادي على الطريق الرئيسي في بلدة الناقورة، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان".


كما استهدف القصف الإسرائيلي دراجة نارية على طريق الناقورة باتجاه علما وعلى متنها شابان.


وأشارت الصحيفة إلى أن الطيران الاسرائيلي نفذ غارة على منطقة اللبونة في الناقورة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في مقر اليونيفيل في المنطقة.


وطال القصف الإسرائيلي أطراف زوطر الشرقية- عدشيت القصير، بحسب الصحيفة.

 


وذكر حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفت عددا من الأهداف والمواقع التابعة لجيش الاحتلال  الإسرائيلي في جنوب لبنان


حزب الله يستهدف مواقع تابعة لجيش الاحتلال 


وقال "حزب الله" في بيانه: إنه “تم استهداف تموضعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان”.

وكشف حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الحزب “لم يكن جزء من المفاوضات المتعلقة باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي".


موقف حزب الله من الهدنة الإنسانية في غزة 


وقال مصدر في حزب الله: إن جنوب لبنان هو جبهة مساندة لقطاع غزة، وتوقف القتال هناك سينسحب على لبنان. 
وأضاف المصدر، أن حزب الله سيلتزم بالهدنة التي أعلن عنها؛ إذا التزمت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة؛ سيقابله رد من حزب الله.
وحذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من احتمال نشوب حرب إقليمية بسبب الوضع في جنوب لبنان. 

 

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