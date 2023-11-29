أخبار مصر اليوم، السيسي يتابع مستجدات الوضع الاقتصادي، وزير التموين يكشف مفاجأة عن سعر كيلو السكر بداية العام المقبل، استحداث بطاقات تصويت انتخابية بطريقة برايل للمكفوفين

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

السيسي يتابع مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية (فيديو)

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي

وزير التموين يعتذر ويكشف مفاجأة عن سعر كيلو السكر بداية العام المقبل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: "السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها بنسبة كبيرة، وهناك 150 ألف طن سكر متوفرة لدى القطاع الخاص".

ولفت خلال لقائه ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه خالد أبو بكر بقناة “أون” إلى أن 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنويا لتغطية الاحتياج المحلي بعجز 400 ألف طن عن المطلوب، ولكن السكر الموجود في مصر حاليا يكفي الاحتياج المحلي، ولكننا نعاني مشكلة في توصيله للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكات التوزيع.

ولفت إلى أن انخفاض سعر السكر محليا دفع التجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالميا.

وأشار: تلبية طلبات القطاع الخاصة بالكامل في وسط أزمة السكر أمر صعب، ولكننا أخذنا حصة من مخزون الوزارة وتم توزيعها على التجار.

سعر كيلو السكر الحالي

وأكد: نجحنا في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبئة من السكر، أقول للمواطن السكر موجود وهيوصلك ولا تشتريه بأكثر من 27 جنيها.

وأشار: اعتبارا من أمس الأول تواصلنا مع المحافظات وحددنا الاحتياجات اليومية لكل محافظة ونقوم بتوريدها.

موعد انتهاء أزمة السكر

وتابع: أزمة السكر الحالية حقيقية لا استطيع إنكارها وأعتذر عن عدم الرضا، وأتعهد للمواطنين بحلها بحلول 15 ديسمبر المقبل.

سد فجوة السكر وانخفاض سعر الكيلو العام المقبل

وأكد: ستتولى وزارة التموين شراء الفجوة الموجودة المتمثلة في 400 ألف طن ولن يتم الاعتماد على القطاع الخاص وستقوم الحكومة متمثلة في الوزارة باستيراد وشراء الفجوة من الخارج، والعام المقبل سيكون سعر بيع الكيلو لا يزيد عن 24 إلى 25 جنيها.

ضخ كميات كبيرة من السكر

وتابع: سيتم زيادة ضخ كميات السكر عن ما هو متوقع بما يزيد عن 20% عن المعدل الطبيعي اعتبارا من يوم السبت المقبل ولن يكون هناك كثافة على الشراء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 30-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 24

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 24

بنها: الصغرى 16 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 08 والعظمى 21

كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 18 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 16 العظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24

السويس: الصغرى 15 والعظمى 24

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 24

بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 24

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 25

سوهاج الصغرى 12 والعظمى 26

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 28

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 2o

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى، وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء.

تفاصيل زيارة قرينة السيسي أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الجديدة

زارت السيدة قرينة الرئيس السيسي أطفال فلسطين في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت انتصار السيسي: “قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم”.

وتابعت حرم الرئيس: “وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة”.

وفي سياق آخر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

الوطنية للانتخابات: استحداث بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على المكفوفين

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استحداث بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وإعمال حقهم في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وداخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، وحق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، وفي الترشح والتصويت، على قدم المساواة مع كافة فئات الشعب، وستساهم الوزارة في توفير الإتاحة لكافة أنواع الإعاقات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن توقيع البروتوكول يهدف إلى حصول الهيئة على قاعدة البيانات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للاهتداء بها في توفير آليات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

تصويت المصريين بالخارج

من ناحية أخرى، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإنطلاق انتخابات المصريين بالخارج في 137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة حول العالم أبوابها أمام المصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

ضوابط التصويت بالخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

شبورة مائية على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من طقس الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).