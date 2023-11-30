الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعادل درامي بين إنتر ميلان وبنفيكا في المجموعة الرابعة

بنفيكا وإنتر ميلان،
بنفيكا وإنتر ميلان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق بنفيكا البرتغالي أمام إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023/2024.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود إنتر ميلان من بعيدا ويعادل النتيجة في الشوط الثاني.

أهداف مباراة بنفيكا وإنتر ميلان

تقدم بنفيكا بالهدف الأول مبكرا عن طريق جواو ماريو في الدقيقة الخامسة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وعاد ماريو ليضيف الثاني له ولفريقه في بنفيكا في الدقيقة 13، وأحرز الهاتريك في الدقيقة 34.

وسجل لإنتر ميلان كل من، ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 51، ودافيد فراتيسي في الدقيقة 58، وأليكسيس سانشيز من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وضمن فريقي إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني تأهلهمها لدور الـ16 من منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء تشكيل الفريقين علي النحو التالي: 

تشكيل إنتر ميلان 

حراسة المرمي: اوديرو 

خط الدفاع: اتشيربي، بيسيك، دي فري 

خط الوسط: دارميان، فيرتسي، اسلاني، كلاسن، اجوستو 

خط الهجوم: ارناتوفيتش، سانشيز 

تشكيل بنفيكا 

حراسة المرمي: تروبيين 

خط الدفاع: اورنسيس، موراتو، سيلفا، اوتامندي 

خط الوسط: لويس، نيفيس، سيلفا 

خط الهجوم: دي ماريا، ماريو، تينجستيت 

10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلي 10 أندية  كالتالي

 بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) 

ريال مدريد الإسباني ( المجموعة الثالثة) 

إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني ( المجموعة الرابعة) 

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة) 

مانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة) 

برشلونة (المجموعة الثامنة)

نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

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