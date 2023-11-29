الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

إيمي سمير غانم تعلن اعتزامها العودة للدراما بمسلسل في رمضان 2024

إيمي سمير غانم, فيتو
إيمي سمير غانم, فيتو

أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم سر ارتدائها قلادة تحمل اسم ابنها فادي.

في هذا السياق قالت إيمي سمير غانم، في تصريحات لبرنامج سينماتك على قناة SBC السعودية، أنها أحيانًا ترتدى قلادة أخرى محفور عليها اسم والدها الراحل سمير غانم، وأحيانًا أخرى قلادة محفور عليها اسم والدتها الراحلة دلال عبد العزيز.

 

وأكدت إيمى أن مشاركتها في مسرحية ضمن موسم الرياض، وظهورها كضيف شرف في فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، كانت بمثابة تسخين للعودة بقوة إلى الساحة الفنية بعد الظروف الصعبة التى مرت بها بسبب وفاة والديها ومن ثم ولادة ابنها فادي.

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فيما أعلنت إيمى سمير غانم عن اشتياقها للتمثيل ونيتها للعودة لدراما رمضان 2024 المقبل، بعد انقطاع طويل، مشيرة إلى أنها بحاجة لتقديم أعمال تفرح الناس.

يذكر أن آخر أعمال إيمى سمير غانم التليفزيونية مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض فى رمضان 2019، وشاركها بطولته كل من والدها الراحل سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوى.

 

كما شاركت عام 2021 فى المسلسل الإذاعى "اتنين فى واحد"، وشاركه بطولته دياب، أشرف زكى، وكانت تدور أحداثه حيث تعمل سناء مدرسة فى إحدى المدارس الخاصة وتتصف بالاحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة الاحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

 

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