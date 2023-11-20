اليوم، افتتاح مسرحية إيمي غانم والرداد في موسم الرياض و13 شرطا للدخول

تستعد الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، لعرض مسرحيتهما الجديدة التي تحمل اسم “التليفزيون” في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من موسم الرياض الترفيهي، وذلك على مسرح محمد العلي اليوم الإثنين 20 نوفمبر.

أسعار تذاكر مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وكشفت الشركة المنظمة لمسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم “التليفزيون” عن أسعار التذاكر وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى سعرها 1,350 ريالا سعوديا

الفئة الثانية 1,080 ريالا سعوديا

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الفئة الثالثة 900 ريال سعودي

الفئة الرابعة والأخيرة 760 ريالا سعوديا.

شروط الدخول

وجاءت شروط الدخول كالتالي:

يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل).

يسمح بدخول الأطفال من 11 إلى 14 سنة بوجود مرافق بالغ بتذكرة مستقلة.

يجب على حاملي التذكرة الوصول باكرًا إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجددًا.

سوف يتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج.

لا يسمح باصطحاب الحيوانات.

لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الإنترنت.

التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الى في الموقع المخصصة للتدخين.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقليد المملكة العربية السعودية.

وتدور المسرحية في إطار من الكوميديا حول وصول عم حُزُمبل للزوجين؛ حفظي وكروانة، حاملا هدايا لهم تأخرت 30 سنة، ولكنها غير مناسبة لهم الآن؛ مما يجعل فضولهم يدفعهم لتفتيش شنطة هدايا عم حُزُمبل ليجدوا تليفزيونا سحريا يفاجأون بأنفسهم في داخله، يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها وتفاصيلها، ويتحكم فيهم طفل بالريموت كنترول.. ما هو مصيرهم؟ وعند أي قناة سوف تقف حياتهم؟ وهل يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟

فيلم تحت تهديد السلاح

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي طرحها الفنان حسن الرداد هو فيلم “تحت تهديد السلاح”، والتي تدور قصته حول رجل أعمال يدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا، من أجل الحفاظ على أولاده، وبعدها يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي، ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وتتابع الأحداث.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز الفنانين، بجانب الفنان حسن الرداد بطل العمل، منهم: مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.