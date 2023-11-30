" الأسس الأخلاقية لبناء الإنسان المصري" ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد (صور)

نظمت جامعة الوادى الجديد الندوة التثقيفية الكبرى بعنوان " الأسس الأخلاقية لبناء الإنسان المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة" وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10.

وحاضر في الندوة الدكتور أحمد عبد الله ابو زيد عضو مجلس الشيوخ ومدير مكتبة الإسكندرية والدكتور عبد الوهاب جودة الحايس رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى عموم وطلاب الجامعة من مختلف الكليات.

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وبدأت الندوة بكلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة مرحبًا بضيوف الجامعة مؤكدًا ان جامعة الوادى الجديد تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية الإنسان المصري.

وقال فى كلمته أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وعلميا وثقافيًا، واجتماعيا وذلك بدءًا من تطوير التعليم والمنظومة التعليمية في مصر إيمانًا من الدولة المصرية أن العلم والتعليم، هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته، بهدف تنشئة العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم والمعرفة، والذي يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل، ليساهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وفى كلمة الدكتور عبد الحميد جوده الحايس قال أن تنمية الإنسان فى الجمهورية الجديدة هدفها الأول تنمية المناطق الأكثر فقرًا وتمثلت في عدة إجراءات تهدف لتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد من مسكن كريم وعيشة آمنة، وحياة تليق بالمواطن المصري، والاهتمام بصحة الأفراد باعتباره ركيزة التنمية، والاستثمار في العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب والتطوير وتأهيل الشباب وتمكين المرأة، والقضاء على الفقر مع تحسين جودة الحياة، مطالبا بطلاب الجامعة ومنتسبيها بالمشاركة بالاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية لمزيد من الاستقرار ودعم جهود التنمية ومواصلة ركب التطور الذي يشمل مختلف المجالات في ربوع مصر المحروسة ولناكد للعالم أن مصر دولة ديمقراطية تنتخب رئيسها من بين أربعة مرشحين في عرس ديمقراطي تشهده البلاد ايام العاشر والحادى عشر والثاني عشر من ديسمبر القادم.

وفى كلمة الدكتور أحمد عبدالله زايد أكد أن تنمية الإنسان شغلت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي من أجلها جاءت برامج الحماية الاجتماعية كبرامج وقاية من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2014 لمجابهة الآثار الاجتماعية على المواطنين، ومن هنا أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات من أجل حماية الأفراد الأكثر فقرًا والحفاظ على صحة المواطن المصري، وكان على رأسهم أكبر ثلاث برامج حماية اجتماعية وعلاج جذور التحديات وهي مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة والتوسع في برامج الائتمان الاجتماعي ببرنامج تكافل وكرامة وبرامج تطوير العشوائيات وتوفير السكن الاجتماعي للشباب، إلى جانب خطط تنمية المحافظات الحدودية كخدمة أهالينا في الصعيد من خلال برامج التنمية بصعيد مصر، وفي الوادي الجديد وذلك من خلال المشاركة في برامج الدعم الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الشاملة والحد من الأزمات والكوارث وبرامج التمكين الاقتصاديبرنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعناصر تنمية الإنسان من خلال توفير الاحتياجات الأساسية جاء معها خطة الدولة في الاهتمام بالشباب فى الجمهورية الجديدة لتعزيز ودعم المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية لاستمرار عجلة التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستمرة 2023 فى ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأقيمت الندوة برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.