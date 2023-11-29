بزعم انتهاكهم لوقف إطلاق النار، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال غزة

الهدنة في غزة، لأول مرة منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس في يومها السادس استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.



زعم إسرائيلي بانتهاك وقف إطلاق النار بغزة

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن جنوده قتلوا 3 فلسطينيين بزعم أنهم انتهكوا وقف إطلاق النار شمالي غزة.

وادعى هاجاري في بيان: "قمنا بتصفية الفدائيين الذين هاجموا قواتنا بالأمس على خط الهدنة في شمال قطاع غزة، قضينا على 3 انتهكوا وقف إطلاق النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات".

ويوم أمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق شمال قطاع غزة، قبل أن تعلن "كتائب القسام" أنها تصدت لمحاولة القوات الإسرائيلية التقدم على خط الهدنة.

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وقال الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة على قناته في "تيليجرام": "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق، ونحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس، وسط جهود مصرية كبيرة من أجل التوسط لتمديد الهدنة في القطاع، وصولا لوقف كامل لإطلاق النار.

وفي هذا السياق قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن المملكة تعمل جاهدة على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وزير خارجية السعودية يتحدث عن الهدنة

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في نيويورك، "الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار".

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن "العنف ليس حلًا، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دوليًا".

واستطرد الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في غزة لا يحتمل، مبينًا أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في القطاع بدأ يتغير.

وتابع وزير خارجية السعودية: "على المجتمع الدولي وقف القتل والحصار وتقديم الإنسانية في غزة"، مؤكدا رفض المملكة لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف: "نأمل أن يبني على الهدن المؤقتة في غزة هدن أخرى"، مبينًا أنه بجهود مصر وقطر هناك فرصة لتمديد الهدنة في القطاع.

الخارجية القطرية تكشف احتمالية تمديد الهدنة

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن بلاده متفائلة للغاية بإعلان تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة مجددًا خلال الساعات المقبلة.

وقال ماجد الأنصاري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نأمل أن نتمكن في غضون ساعات قليلة من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من المحتجزين، وأن نكون قادرين أيضًا على الإعلان عن تمديد الهدنة.

تحركات مصرية لتمديد الهدنة 6 أيام

بدورهما، قال مصدران أمنيان مصريان الأربعاء، إن المفاوضين الذين يسعون لتمديد الهدنة المستمرة لستة أيام في غزة يعتقدون أن من الممكن تمديدها ليومين آخرين.

وكان مصدر مطلع على مفاوضات تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، قد كشف سابقا أن حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة الفصائل الفلسطينية على تمديد الهدنة أربعة أيام"، حسب ما نقلت فرانس برس.

وتحتجز الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس، ما يقارب 240 إسرائيليًا من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلًا عن أجانب منذ الهجوم المباغت الذي شنته في السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما أفضى اتفاق الهدنة الذي أتى بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأمريكية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينيًا من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيليًا من النساء والأطفال أيضًا، فضلًا عن عدد من الأجانب.

