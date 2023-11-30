الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس وفقا لآخر تحديث

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الخميس، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3229 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2825 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2421 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1883 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22600 جنيه.

وقال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المعرض نيبو الثالث  قد شهد رواجا في مبيعات المنتجات المصرية سواء علي مستوى الأسواق المحلية أو الاتفاقات التصديرية للأسواق الدولية بناء على استطلاعات الرأي المبدئية التي أجرتها الشعبة للعارضين خلال الفعاليات الختامية.

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المعرض شهد زيادة في أعداد العارضين

وأوضح ميلاد أن المعرض قد شهد زيادة في أعداد العارضين والذين بلغ عددهم حوالي 52 عارضا محليا ودوليا كما شهد ارتفاعا في عدد الوفود الدولية الزائرة وفعالية أكبر لتلك الزيارات في عقد اتفاقات تصديرية عن النسخ السابقة للمعرض.

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ومن جانبه قال أسامة الجلاد سكرتير عام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن مكتب اتحاد الغرف التجارية والذي أقيم داخل قاعة المعرض لتسجيل وضم شركات جديدة لعضوية الشعبة وإصدار كارنيهات التسجيل قد تلقى العديد من طلبات المشاركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة لأعضائها والمشاركة في اتخاذ القرار وعرض المقترحات ونقلها للجهات الرقابية المختصة بالحكومة المصرية في إطار جماعي داعم يعمل لصالح أبناء تلك المهنة بغض النظر عن حجم المؤسسة ورأس مالها.

صادرات المشغولات الذهبية العام المقبل 

ومن جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

 

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