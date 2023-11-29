ياسمين صبري: لست متزوجة ولو حصل هاعلن أمام العالم كله

أعربت الفنانة ياسمين صبري، عن استيائها من شائعات زواجها التي تخرج عليها من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري ترد علي شائعة زواجها

وقالت “صبري” من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “x” تويتر سابقا: "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة،أنا لست متزوجة. والإشاعة ليس لها اي علاقة بالحقيقة.

وأضافت: “أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم. غير كدة إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة”.

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ياسمين صبري تدعم الشعب الفلسطيني

وكانت الفنانة ياسمين صبري عبرت في وقت سابق عن دعمها للشعب الفلسطيني بعد عملية طوفان الأقصى، كما وجهت رسالة حب ودعم ما على خلفية ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.



وكتبت ياسمين صبري في تدوينة لها عبر حسابها على إكس (تويتر) سابقًا: "كل الحب والدعم والدعاء لأشقائنا في غزة".