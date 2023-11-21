الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ياسمين صبري، فيتو
ياسمين صبري، فيتو

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

 

وظهرت ياسمين صبري خلال الصور ببدلة من اللون الأصفر، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

وفي وقت سابق نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو أثناء تواجدها بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري.

 

ياسمين صبري

‎وعلقت ياسمين صبري على الفيديو قائلة: "شكرًا جزيلًا لجمعية الهلال الأحمر علي فرصة المشاركة والتطوع.. اتبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في #غزة".

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ياسمين صبري تدعم الشعب الفلسطيني 

وكانت الفنانة ياسمين صبري عبرت في وقت سابق عن دعمها للشعب الفلسطيني بعد عملية طوفان الأقصى، كما وجهت رسالة حب ودعم ما على خلفية ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.


وكتبت ياسمين صبري في تدوينة لها عبر حسابها على إكس (تويتر) سابقًا: "كل الحب والدعم والدعاء لأشقائنا في غزة".

 

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