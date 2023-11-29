الخميس 30 نوفمبر 2023
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رياضة

أبطال أوروبا، ريال مدريد يتقدم 2-1 على نابولي في الشوط الأول

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على نابولي في المباراة التي تقام في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وتقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي.

أهداف الشوط الأول 

تقدم نابولي بالهدف الأول عن طريق جيوفاني سيميوني في الدقيقة التاسعة 

عادل البرازيلي النتيجة بهدف لريال مدريد في الدقيقة الحادية عشر 

وأحرز الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الثاني لمدريد في الدقيقة 22 

 

 

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي: 

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمى: لونين 

خط الدفاع: كارفخال، الابا، روديجير، ميندي 

خط الوسط: فالفيردي، كروس، سيبايوس، بيلينجهام 

خط الهجوم: دياز، رودريجو 

تشكيل نابولي 

حراسة المرمى: ميريت 

خط الدفاع: دي لورينزو، ناثان، رحماني، جيسوس 

خط الوسط: لوبتكا، انجويسا، زيلينسكي 

خط الهجوم: بوليتانو، سيمويني، كفاراتسخيليا 

 

10 أندية تحجز مقعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 

ووصل عدد الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلي 10 أندية  كالتالي

 بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) 

ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة) 

إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (المجموعة الرابعة) 

أتلتيكو مدريد ولاتسيو (المجموعة الخامسة)

 بوروسيا دورتموند (المجموعة السادسة) 

مانشستر سيتي الانجليزي ولايبزيج الألماني (المجموعة السابعة) 

برشلونة (المجموعة الثامنة)

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نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

ولا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور، وبتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

 

مجموعات دوري أبطال أوروبا 
 

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

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