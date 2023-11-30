أسعار شقق جنة بالطرح التكميلي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلي لـ 480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة والتي سبق طرحها في الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

أسعار شقق جنة مصر

ونستعرض أسعار الشقق في الطرح الجديد:

- الشيخ زايد ١٢٢٥٠ جنيهًا للمتر

- 6 أكتوبر ٩٥٨٠ جنيهًا للمتر

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وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، ويشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص ٥١ شقة لمشروع سكن مصر والتي تم طرحها بمدينة غرب قنا بنظام الحجز الفوري في الفترة ٢٠٢٣/١٠/١٥ إلى ٢٠٢٣/١١/١٤.

وأكدت الهيئة عقد القرعة العلنية بين المتقدمين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل.

وأغلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب التقديم على شقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري، يوم 15 نوفمبر الجاري.

وطرحت الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.