شعبة النقل: دراسة عودة خط الرورو يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية بالسوق المحلي

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري الـ RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات.

المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف «السمدوني» أنه يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر التجارية.

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عودة العمل لخط الرورو يساهم في استعادة حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية

وتابع «السمدوني» أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعادة حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).

الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري

أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية على شاطئي البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة موانئ متطورة هائلة، يحب استغلالها على أكمل وجه في مضاعفة الصادرات، وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر الموانئ البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

إشادة باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مينائي دمياط وتريستا بإيطاليا

وأشاد السمدوني، باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة التي يتم توزيعها من خلال إيطاليا إلى باقي دول أوروبا، وفي المقابل تعتبر المواني المصرية بوابة عبور المنتجات الإيطالية للأسواق الأفريقية.

خطوط "رورو" تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أن خطوط "الرورو" تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، الأمر الذي يعزز من صادرات مصر، وتفتح أسواق أكثر أمام الصادرات المصرية، ويساهم في عملية التنمية المستدامة الشاملة.