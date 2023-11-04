السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

شعبة النقل: دراسة عودة خط الرورو يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية بالسوق المحلي

د. عمرو السمدوني،
د. عمرو السمدوني، فيتو

 أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات  بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري الـ RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات.

 

المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 وأضاف «السمدوني» أنه يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر التجارية.

Advertisements

 

عودة العمل لخط الرورو يساهم في استعادة حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية 

وتابع «السمدوني»  أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعادة  حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).

 

الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري 

 أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية على شاطئي البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة موانئ متطورة هائلة، يحب استغلالها على أكمل وجه في مضاعفة الصادرات، وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر الموانئ البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

 

إشادة باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مينائي دمياط وتريستا بإيطاليا

وأشاد السمدوني، باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة التي يتم توزيعها من خلال إيطاليا إلى باقي دول أوروبا، وفي المقابل تعتبر المواني المصرية بوابة عبور المنتجات الإيطالية للأسواق الأفريقية.

 

خطوط "رورو" تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أن خطوط "الرورو" تسهم في  تعزيز حركة التجارة البينية، الأمر الذي يعزز من صادرات مصر، وتفتح أسواق أكثر أمام الصادرات المصرية، ويساهم في عملية التنمية المستدامة الشاملة.

txt

شعبة النقل: اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تخفف الضغط على الدولار

txt

شعبة النقل الدولي: المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البوابة الرئيسية لتنمية الصعيد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتفاقيات التجارية الاستثمارات التركية الاسواق الافريقية القيادة السياسية القاهرة التجارية المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الاستثمارات حركة الوارد شعبة النقل الدولي شعبة النقل الدولي واللوجيستيات صادرات مصر غرفة القاهرة التجارية منطقة الاقتصادية لقناة السويس منظومة النقل البحري منظومة النقل

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

جيش الاحتلال يعلن ممرا آمنا لأهالي غزة لمدة 3 ساعات

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

بدء وصول الوفود المشاركة في اجتماع عمان - غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية