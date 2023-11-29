الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

«المفوضين» توصي بإلغاء قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من طارق الديب و١٢٨ آخرين والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة الضريبة المضافة، المطالبين بها والمضافة على اشتراكاتهم، مع إلزام النادي برد ما تحصل عليه من ضرائب على الأعضاء.

 

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت تلك الضريبة واستثنت النوادي الرياضية منها لأنها مؤسسات لا تهدف للربح.

Advertisements

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

هيئة مفوضي الدولة اخبار الحوادث ضريبة مضافة فيتو

مواد متعلقة

مجلس الدولة يتبرع لـ أهالي غزة

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

«المفوضين» توصي بإلغاء قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

الزمالك يواصل تقدمه 2-0 على مودرن فيوتشر بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المقاومة تستولي على أجهزة سرية لجيش الاحتلال تضم أسماء جواسيس إسرائيل في إيران

الخارجية الفلسطينية تعلق على جريمة إعدام طفلين بمدينة جنين

Advertisements

منوعات

المزيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

انفوجراف

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية 2024؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية