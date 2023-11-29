«المفوضين» توصي بإلغاء قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من طارق الديب و١٢٨ آخرين والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة الضريبة المضافة، المطالبين بها والمضافة على اشتراكاتهم، مع إلزام النادي برد ما تحصل عليه من ضرائب على الأعضاء.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت تلك الضريبة واستثنت النوادي الرياضية منها لأنها مؤسسات لا تهدف للربح.

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