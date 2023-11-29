مطار العريش يستقبل 3 طائرات قطرية تحمل مساعدات طبية وإنسانية لغزة
استقبل مطار العريش الدولي اليوم الأربعاء 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية لغزة بإجمالي مساعدات بلغت 108 أطنان.
مطار العريش يستقبل 3 طائرات قطرية تحمل مساعدات طبية وانسانية لغزة
وقالت مصادر في مطار العريش الدولي إن المطار استقبل 3 طائرات تحمل الأولى ١٤ طنا
الطيارة الثانية: ٤٥ طنا والطيارة الثالثة: ٤٩ طنا بإجمالي ١٠٨ أطنان من المساعدات الإنسانية تمهيدا لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
وأعلنت المصادر أن الطائرات تحمل مواد غذائية أساسية، من طحين وزيوت وغيرها، ومستلزمات ايواء كملابس ومفارش وملاحف مقدمة من صندوق قطر للتنمية، اللجنة الاولمبية القطرية، الهلال الاحمر القطري وقطر الخيرية.
وأصبح اجمالي عدد الطائرات التي وصلت الي مطار العريش 30 طائرة، بإجمالي مساعدات 1018 طن.
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