وكيل الصحة يتابع المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس ملف طبي لكل أسرة مصرية بالوادي الجديد

تابع الدكتور أحمد حمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، العمل بمبادرة رئيس الجمهورية “ ملف طبى لكل أسرة مصرية”، بوحدة طب الأسرة ببولاق بمركز الخارجة.

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن المبادرة تهدف إلى عمل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية ضمن جهود وزارة الصحة فى الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين.

ولفت محروس، إلي أن المبادرة تشكل سجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص والمتابعة مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية التسجيل ولعمل على توثيق الملفات الكترونيا بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة وتنفيذ المبادرة يهدف لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات خلال الفترة من يوم الاحد ٢٦ نوفمبر وحتى يوم الخميس٣٠ نوفمبر الجارى.

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وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، تدريب العاملين على أعمال حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية استعدادًا للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة مع منح كل رب أسرة كارت مسجل به الاسم ورقم الملف العائلي لتيسير الوصول إليه وضمان مستوي أفضل للخدمه الطبية بالوحدات الرعاية الأولية.

وأشار إلى البدء في تنفيذ المبادرة بالوحدات الصحية الاتية:

بولاق ؛ البشندى ؛ الراشدة ؛ اللواء صبيح ؛ بغداد

والخدمات المقدمة بشكل مجانى كالتالى:

▫️فتح الملف العائلى

▫️الفحص الطبى الشامل

▫️فحص الأسنان

▫️التحاليل المعملية

▫️فحص الاطفال

▫️متابعة الحمل

▫️خدمات التثقيف الصحي والأسري.

يذكر أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "ملف طبي لكل أسرة مصرية"، لتطوير خدمات الرعاية الأساسية بالمحافظة

وتحت رعاية كريمة من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد في وبدعم من حنان مجدى نور الدين نائب محافظ الوادى الجديد، وبمشاركة قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان ممثلة فى الدكتور بيشوى عادل عطا الله المنسق المركزى لمحافظة الوادى الجديد يرافقه أحمد حسين من التنسيق المركزى لمحافظة الوادى الجديد، والدكتور محمد صبحى مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة.

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