الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السياحة والآثار تشارك بمعرض IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات

مشاركة وزارة السياحة
مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض IBTM

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض (Incentive Business Travel Meetings) IBTM المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات والذي يُعقد بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض المتخصص في سياحة الحوافز والمؤتمرات

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على الترويج للأنماط السياحية المختلفة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولا سيما نمط سياحة الحوافز والمؤتمرات حيث يعد هذا المعرض ملتقى لكبار الشركات والمؤسسات العاملة في هذا النمط من السياحة.

Advertisements

الأسواق السياحية المستهدفة

وخلال المشاركة في المعرض، عقد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدة اجتماعات مهنية مع منظمي الرحلات في السوق الاسباني والأسواق المستهدفة، والتي تناولت مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من هذه الأسواق، بالإضافة إلى استعراض ما شهدته البنية التحتية في مصر من تطور ومقومات مصر لاستقبال سياحة الحوافز والمؤتمرات، وما يمكن تقديمه من التسهيلات اللازمة لإقامة المؤتمرات الدولية والاجتماعات السنوية في المدن المصرية.

كما عقد عدد من اللقاءات الإعلامية تحدث خلالها عن التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر وما يتميز به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى الحديث عن تطور البنية التحتية ولاسيما في المدن السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المواقع السياحية والأثرية بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال زيارتهم لمصر ما يأتي في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

 

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في المعرض هذا العام بجناح يبلغ مساحته ١٠٠ متر مربع يضم 4 شركات سياحة من المهتمين بسياحة الحوافز والمؤتمرات وفندقين، بالإضافة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وزارة السياحة والآثار مدينة برشلونة برشلونة وزارة السياحة

مواد متعلقة

أمين الأعلى للآثار يتفقد مشروعات ترميم وتطوير المزارات الأثرية بالقلعة

السياحة تعلن الشروط الصحية لقبول المواطنين بقرعة الحج.. 6 فئات محرومة من حجز البرامج.. والسماح بسفر السيدات بدون محرم لأول مرة

التطعيمات المطلوبة لسفر حجاج بيت الله الحرام، تعرف عليها

الكهرباء تعلن توفير 26 خدمة إلكترونية عبر المنصة الموحدة

استخدمت في السحر والطب، تعرف على انواع المباخر في مصر القديمة

قبل فتحه للزيارة، أهم القطع الأثرية المعروضة بالدرج العظيم للمتحف المصري الكبير

الكهرباء: زيادة أطوال الخطوط إلى مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014

السياحة تناقش الرؤى والأفكار حول الاستثمار في المواقع الأثرية

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

«المفوضين» توصي بإلغاء قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من الأعضاء

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

الزمالك يواصل تقدمه 2-0 على مودرن فيوتشر بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المقاومة تستولي على أجهزة سرية لجيش الاحتلال تضم أسماء جواسيس إسرائيل في إيران

الخارجية الفلسطينية تعلق على جريمة إعدام طفلين بمدينة جنين

Advertisements

منوعات

المزيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

انفوجراف

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية 2024؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية