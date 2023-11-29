الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

محمود الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد

محمود الخطيب يستقبل
محمود الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي، فيتو

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية الإماراتية عصر اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة.

ورحب الخطيب برئيس الإتحاد الإماراتي مؤكدا العلاقة الوطيدة بين النادي الأهلي والاتحاد.

وقام نبيل عاشور رئيس الإتحاد الإماراتي بدعوة محمود الخطيب لحضور نهائي السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها بالإمارات 9 ديسمبر المقبل.

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محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فيتو 

 

 

الأهلي خامس كأس العالم للأندية لكرة اليد 

وحصد فريق رجال يد الأهلي المركز الخامس، بعدما تغلب على الخليج السعودي في آخر مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

 

وضمت بعثة «رجال يد الأهلي» كلًّا من الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير  الإداري، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق، ومعاونيه عمرو عصام وعبد الله حسن.

 

ومن اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبد الرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.

 

 

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الأهلي محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي نبيل عاشور رئيس الإتحاد الإماراتي الأهلى والزمالك

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