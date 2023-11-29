غضب داخل الأهلي بسبب تراجع أداء فريق كرة القدم وتخبط كولر.. الخطيب يتدخل لإنقاذ الموقف.. وقريبا حسم عدد من الصفقات

تعيش جماهير النادي الأهلي حالة من الغضب بسبب تراجع مستوى الفريق في الدوري المصري مما أثار تساؤلات عديدة حول تراجع مستوى الفريق مع مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، رغم تحقيق البطولات الموسم الماضي.

وتحدث أسامة عرابى نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني عن أسباب تراجع نتائج السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر مع الفريق خلال الفترة الأخيرة الماضية.

أسامة عرابى نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق

وقال أسامة عرابى في تصريحات لـ فيتو: إن كولر أخطأ في عدم ثبات التشكيل وكثرة تغيير اللاعبين الأمر الذي تسبب في تراجع النتائج بالفترة الأخيرة الماضية.

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وأكد الإعلامى محمد شبانه عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أبدت اعتراضها الشديد على قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمنح لاعبي الفريق إجازة لمدة أسبوع خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

وأكد شبانة أن لجنة التخطيط تحدثت مع كولر عقب عودته من بلاده عن سبب منح اللاعبين إجازة لفترة طويلة والفريق لايزال في بداية الموسم ويعانى من تراجع المستوى والنتائج.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: “لجنة التخطيط ترى أن كولر أدائه تراجع بشكل كبير عن الموسم الماضي وأن الفريق خسر بطولتين، الدوري الافريقى وكأس السوبر الافريقي في بداية الموسم وأن كولر يتحمل مسؤولية الخسارة الى جانب أنه أصبح غير قادر على السيطرة على غرفة الملابس بالنادي وهذا أمر غير مقبول بالمرة”.

واختتم شبانه تصريحاته قائلًا: “لجنة التخطيط لديها تحفظ كبير على إصرار كولر على الدفع بموديست مهاجم الفريق بشكل أساسي في معظم المباريات على الرغم من الأداء المتواضع الذي يقدمه اللاعب الفرنسي”.

الخطيب ينقلب على كولر

مصادر داخل الأهلى أكدت أن السويسرى طلب رحيل كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبى الفريق فى انتقالات الشتاء القادم رغم أنه كان صاحب قرار عودتهما من الإعارة من صفوف فيوتشر وسيراميكا على الترتيب، وهو ما أثار حفيظة إدارة الأهلى.

كولر تمسك بعودة الثنائى رغم تحفظ لجنة التخطيط وقتها على القرار وتحديدا فيما يتعلق بصلاح محسن ولكن كولر أصر على موقفه الذى تبدل تماما فى الساعات الماضية وطلب رحيل الثنائى عن الفريق وأكد عدم الحاجة إلى جهودهما.

الخطيب ولجنة التخطيط اتفقوا على ضرورة عدم ترك “الحبل على الغارب” للسويسرى مارسيل كولر خاصة فى ظل اهتزاز نتائج فريق الكرة هذا الموسم، وهو ما دفع لجنة التخطيط وشركة الكرة للتأكيد على أهمية التعاقد مع مهاجم جديد حتى لو كان أجنبيا تحت السن لتدعيم الخط الهجومى.

أزمة علي معلول

من ناحية أخرى، رفضت شركة الكرة عرض على معلول للاستمرار فى صفوف الفريق من خلال التجديد لمدة موسمين ورفع راتبه السنوى إلى ما يقرب من مليون و600 ألف دولار سنويا، حيث تمسكت بالتجديد له لمدة موسم واحد أو الرحيل نهاية الموسم والاكتفاء بما قدمه، خاصة أن الأهلى أنهى بالفعل صفقة أحمد فتوح لاعب الزمالك الذى سيكون لاعبا فى الأهلى الموسم المقبل.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن فتوح أبلغ زملاءه فى المنتخب الذين يلعبون للأهلى بأنه سيكون معهم الموسم المقبل، وأنه أنهى اتفاقه مع المسئولين بالقلعة الحمراء لارتداء تيشيرت الأهلى الموسم القادم.

أضافت أن فتوح خلال إحدى جلساته مع لاعبى الأهلى فى ليبيريا قبل مواجهة سيراليون هذا الأسبوع نقل لهم تأكيدا بشأن حسم صفقة انتقاله إلى النادى الأهلى بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر.

وعلى صعيد الصفقات بات من المنتظر أن تكون هناك جلسة جديدة سوف تجمع عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالأهلى مع وليد دعبس رئيس نادى فيوتشر، وهيثم عرابى الرئيس التنفيذى خلال أسبوع على الأكثر لإغلاق ملف صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى بداية من يناير القادم وإعلان الأمر بشكل رسمى.

وعلمت فيتو أنه كان هناك جلسة خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق على بنود الصفقة بعد الحصول على موافقة عمر كمال للانضمام إلى الأهلى بداية من يناير القادم.

وقال مصدر إن كريستو بشكل رسمى لن يكون ضمن الصفقة التبادلية بسبب اكتمال قائمة الأجانب فى فيوتشر وعدم حاجتهم إلى خدمات اللاعب التونسى.

وأوضح أن صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد ثلاثى الأهلى بات الأقرب للدخول فى الصفقة لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وتابع: هناك طريقان لإنهاء الصفقة، إما الحصول على مقابل مادى بالإضافة إلى ثنائى من الأهلى أو الحصول على 3 لاعبين دون الحصول على مقابل مالى.

وشدد على أن فيوتشر يرى أنه فى حاجة إلى خدمات ثلاثى الأهلى فنيا أفضل من الحصول على مقابل مادى لن يكون كبيرا، خاصة أن عقد عمر كمال ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

إدارة فيوتشر ترى أيضًا أنه حال الحصول على 7 أو 8 ملايين جنيه على سبيل المثال لن يكون رقما مغريا لشراء أى لاعب يمتلك (كواليتي) تضاهى إمكانات لاعبى الأهلى المطلوبين.

وقال إن بيراميدز والزمالك تواصلا مع عمر كمال عبد الواحد لاستطلاع رأيه، ولكن لم يقدما أى عروض رسمية إلى فيوتشر، ولكن اللاعب أغلق هذا الباب تماما، وأكد رغبته النهائية فى اللعب للأهلى.

وأتم: هناك تعاون بين الأهلى وفيوتشر ورغبة من الأخير فى فتح آفاق تعاونية مع جميع أندية الدورى بشكل احترافى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة على الصعيد الفنى والتسويقى والمالى.



غضب الخطيب

فيما رصدت عدسة فيتو التي تواجدت في ستاد المقاولون العرب، ظهور علامات الغضب علي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد الأداء المخيب للفريق أمام سموحة وغادر ملعب المباراة قبل نهاية المباراة وبدت على وجهه علامات الحزن.

وتعادل النادي الأهلي أمام سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب، في الجولة السابعة من بطولة الدوري، ليتعادل المارد الأحمر للمرة الثانية على التوالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يلاقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة يانج أفريكانز التنزاني في العاصمة التنزانية دار السلام السبت المقبل، في الرابعة مساء في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور أمام سموحة، وكان له الاستحواذ على أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، دون خطورة حقيقية على المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة السادسة أرسل محمد مجدي أفشة كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها كريم فؤاد بتسديدة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 12، أطلق حسين فيصل لاعب سموحة تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها بثبات.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 22، مرر أفشة كرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة يسارية ولكن كرته علت العارضة.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 25، أرسل حسين الشحات عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وأبعدها دفاع سموحة قبل تدخل كريم فؤاد أمام المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 35، أطلق محمد مجدي أفشة تصويبة قوية مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الشوط الثاني، أرسل علي معلول تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء وسددها صلاح محسن من لمسة واحدة ولكن تصدى لها الهاني سليمان بقدمه.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

بعدها كاد لحسن دحدوح لاعب سموحة يهز شباك الأهلي بعدما استلم الكرة خلف مدافعي الأحمر وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقائق الأخير، كاد المهاجم الشاب محمد زعلوك يحرز هدف التقدم للأهلي، بعدما سبق دفاعات سموحة واستغل عرضية مميزة من التونسي علي معلول، إلا أن الكرة الرأسية مرت بجوار القائم.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

تشكيل النادي الأهلي أمام سموحة

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول

خط الوسط: مروان، أفشة، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، صلاح محسن

تشكيل الأهلي أمام سموحة، فيتو

تشكيل سموحة أمام الأهلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل سموحة على النحو التالي: "الهاني سليمان، أحمد حكم، ميدو مصطفى، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة، أحمد خالد، حسين فيصل، حسام حسن".

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من "محمود أشرف، شريف رضا، محمود حليمو، أبو بكر ليادي، حمدي علاء، مصطفى البدري، محمد سعيد، حسن دهدوه، فادي فريد".

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

ترتيب الأهلي وسموحة في جدول الدوري المصري

بتلك النتيجة يفقد الأهلي نقطتين في صراع بطولة الدوري المصري، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط.