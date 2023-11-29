الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أحدها ضغوط وزراء اليمين المتطرف، أسباب رفض إسرائيل الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهدنة في غزة، بعد نجاح الجهود الدولية وفي مقدمتها الجهود المصرية في عقد اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في غزة وتبديل عدد من الأسرى، بدأ الحديث عن اتفاق هدنة شامل.


عراقيل أمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في غزة 


وأكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.

وفي وقت سابق، دارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.

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وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي  على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.


استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 

وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصواتا متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.

جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو 


ومن بين أكثر الوزراء في حكومة اليمين المتطرف تشددا ضد فكرة القبول بصفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى وعقد هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، كان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، والذي هدد بتفكك الحكومة في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.


الهجوم البري على قطاع غزة

 

وترى دولة الاحتلال الإسرائيلية أن القبول بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وعدم استمرار القتال ضد حماس هزيمة لها خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها جيش الاحتلال جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ عملية طوفان الأقصى في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، وحتى الهجوم البري على قطاع غزة.


وأعلنت حماس وإسرائيل في وقت سابق عن تمديد الهدنة لمدة يومين ومن المفترض أن تنتهي اليوم، وذلك وسط جهود لتمديدها 4 أيام أخرى وهو ما يلاقي قبولا لدى الطرفين.

كتائب القسام، فيتو 


وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن المملكة تعمل جاهدة على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة في نيويورك، "الهدنة في غزة غير كافية وهدفنا الوقف الدائم لإطلاق النار".

 

وتابع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن "العنف ليس حلًا، والأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار تتصاعد دوليًا".

 

واستطرد الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في غزة لا يحتمل، مبينًا أن الرأي العام العالمي بشأن ما يحدث في القطاع بدأ يتغير.

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