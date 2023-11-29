الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حركة فتح: مصر وقطر قادرتان على تحويل الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار

قطاع غزة بعد القصف
قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي، فيتو

اتفاق الهدنة، أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح ديمتري دلياني، أن مصر وقطر قادرتان على تحويل الهدنة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف عضو المجلس الثوري في حركة فتح ديمتري دلياني، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”: أن الهدنة في قطاع غزة يجب أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

 

دعم سكان غزة

وتابع:"الحياة في قطاع غزة يجب أن تنتصر علي من يريد اقتلاعها من جذورها ويجب السماح للفلسطينيين، بالعودة الي ديارهم وتقديم لهم كل الاحتياجات الضرورية دون قيد أو شرط".

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الولايات المتحدة تشيد بدور مصر في تنفيذ الهدنة بقطاع غزة

الخارجية الصينية: استئناف القتال في غزة قد يؤدي إلى كارثة تلتهم الشرق الأوسط

 

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال كلمته اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي: إنه  يجب فتح مسارات جديدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


تحذير خطير من الخارجية الصينية بسبب العدوان على غزة

وحذر  وزير الخارجية الصيني، من استئناف القتال في قطاع  غزة قد  يؤدي إلى كارثة تلتهم المنطقة بأكملها في الشرق الأوسط. وأضاف وزير الخارجية الصيني في تصريحاته: سنقدم مزيدا من المساعدات إلى قطاع غزة.


كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار


الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته اليوم،:" نحتاج لوقف حقيقي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة العمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".


ويأتي ذلك بعدما طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وتدخل دولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة الاحتلال الإسرائيسلي ارتكبت مئات المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، مما تسبب في سقوط ألاف الشهداء.


وأوضح أنها انتهكت الحماية الدولية المكفولة للمستشفيات، وأخرجت المرضى أثناء فترة تلقي العلاج.

 

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار.

 

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