الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، عرضت القناة الأولى، من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" أخبار الطقس اليوم الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

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طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم  على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.

شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة

كما أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، كما أن هناك اعتدالا في سرعة الرياح، فالطقس مشمس على معظم أنحاء الجمهورية، وستنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل وتنخفض أكثر مع آواخر الليل وفترة الصباح الباكر.

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