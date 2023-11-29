الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

"افتح باب قلبك" يستضيف جمال شقرة للحديث عن من يكتب التاريخ

برنامج افتح باب قلبك،
برنامج افتح باب قلبك، فيتو

برنامج افتح باب قلبك، تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامجها "افتح باب قلبك"، على قناة CBC، اليوم الأربعاء، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وحلقة عن من يكتب التاريخ المصري ويوثقه.

 

 

تتطرق أميرة بهي الدين خلال الحلقة التي تذاع في الحادية عشر مساء، للإجابة عن تساؤلات هامة حول الأفكار الخاطئة التي واجهت التاريخ المصري ودعاوى التشكيك وقلب الحقائق، كما تكشف عن أبرز المؤرخين المصريين، ومن يراقب علي توثيق وكتابة التاريخ المصري، ودور الفن والدراما في توثيق التاريخ المصري.

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كذلك تسلط أميرة بهي الدين الضوء على دور القناة الوثائقية وقناة القاهرة الإخبارية في توثيق التاريخ المصري والرد علي حملات التشويه التي طالت الإنجازات المصرية، وكيف يتم أيضًا توثيق تلك الإنجازات للجمهورية الجديدة للأجيال القادمة.

 

وتكشف الإعلامية خلال الحلقة دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوثيق، والمخاطر الناجمة عنها، وما يجب أن تكون عليه مناهج التاريخ التي يدرسها أبناؤنا.

 

برنامج افتح باب قلبك

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريون وحياتهم ومستقبلهم.

 

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