هدى زكريا ضيفة افتح باب قلبك على CBC الجمعة

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، يوم الجمعة القادم، في برنامجها "افتح باب قلبك"، الذي تقدمه على قناة "CBC"، الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي.

التكاتف الوطني في الأزمات

تتحدث هدى زكريا خلال الحلقة التي تذاع السابعة مساء، عن التكاتف الوطني المصري خلال الأزمات، سواء داخل الوطن أو مع أشقائهم وجيرانهم من الدول العربية، وكيف أن التاريخ المصري القديم يكشف طبيعة الشخصية المصرية في التعامل مع الأزمات والشدائد وحب مساعدة الغير.

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كما تتطرق خلال الحلقة، لأهمية التكاتف الوطني والوعي الشعبي، فى بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على تحسين معيشة المواطنين، وإرساء دعائم حياة كريمة، والعبور إلى غدٍ أفضل.

تناقش الإعلامية أميرة بهي الدين، كيف سعت مصر للتكاتف بين الدول العربية، وتعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، وبالأخص الدولة الفلسطينية.



برنامج افتح قلبك



يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم، وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين.