الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هدى زكريا ضيفة افتح باب قلبك على CBC الجمعة

برنامج افتح قلبك،
برنامج افتح قلبك، فيتو

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، يوم الجمعة القادم، في برنامجها "افتح باب قلبك"، الذي تقدمه على قناة "CBC"، الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي.

 

التكاتف الوطني في الأزمات

 

تتحدث هدى زكريا خلال الحلقة التي تذاع السابعة مساء، عن التكاتف الوطني المصري خلال الأزمات، سواء داخل الوطن أو مع أشقائهم وجيرانهم من الدول العربية، وكيف أن التاريخ المصري القديم يكشف طبيعة الشخصية المصرية في التعامل مع الأزمات والشدائد وحب مساعدة الغير.

Advertisements

 

كما تتطرق خلال الحلقة، لأهمية التكاتف الوطني والوعي الشعبي، فى بناء الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على تحسين معيشة المواطنين، وإرساء دعائم حياة كريمة، والعبور إلى غدٍ أفضل.

تناقش الإعلامية أميرة بهي الدين، كيف سعت مصر للتكاتف بين الدول العربية، وتعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، وبالأخص الدولة الفلسطينية.
 

برنامج افتح قلبك


يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم، وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

برنامح افتح قلبك أميرة بهي الدين قناة سي بي سي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب في "افتح باب قلبك" غدًا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل هايبر وان بالشيخ زايد

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

ملامح المرحلة المقبلة فى غزة، وزير خارجية أمريكا يكشف الحاكم الجديد للقطاع

بيومي فؤاد يغلق صفحته الرسمية على فيس بوك

شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اوقفوا العدوان على غزة، قارب السلام الياباني يصل بورسعيد وعلي متنه 1800 ناشط (صور )

اتصالات تكشف عن تقديم رسائل ومكالمات مجانية إلى غزة لمدة أسبوع، تفاصيل

محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا متفوقا بمراحل التعليم

جمهور الأهلي أمام سيراميكا: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

تفسير حلم سقوط الجنين من بطن الأم وعلاقته بالسعادة والرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية