وظائف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للتعاقد مع 10 وظائف باحث قانوني بموازنة العام المالي 2023 /2024.

وأشار الجهاز عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية الى أن المهارات المطلوبة التمتع بمهارات البحث والتحليل القانوني والإلمام بصورة كافية بقواعد اللغة العربية والقدرة علي التعامل مع الحاسب الآلى

أما المهارات الفنية: اجتياز الاختبارات الازمة في القانون (القانون الإدارى "أصول القانون -الخدمة المدنية- التعاقدات العامة -المالية العامة الموحد" - القانون المدنى -القانون التجارى) واللغة العربية واللغة الأجنبية والاختبارات السلوكية والنفسية.

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شروط التقديم للوظائف

أما شروط التقديم للوظيفة والتي تضمنت ما يلي: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام وان يكون حاصل علي مؤهل (ليسانس حقوق-ليسانس الشريعة والقانون ) وأن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس حقوق او شريعة وقانون بتقديرعام (جيد جدا) علي الاقل.

الاوراق المطلوبة للتقديم

وعن الاوراق المطلوبه تشمل ما يلي: الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول سارية والرقم القومي وجه ثاني سارية وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الامانة العامة لمجلس الوزراء (وجهين بحسب الأحوال )المؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وإيصال الإيداع البنكي.

تعليمات أثناء التقديم

ويتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع ويجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب وفي حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ولابد من الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

وسيتم التقديم للوظائف ورفع المستندات عبر موقع الوظائف الحكومية وستبدأ عملية التقديم 13 ديسمبر المقبل وسيتم إغلاق باب التقديم 27 ديسمبر المقبل.