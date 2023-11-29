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حوادث

القبض علي تاجر مواشي قتل شقيقه دهسا في الدقهلية

القبض علي تاجر مواشي
القبض علي تاجر مواشي قتل شقيقه دهسا، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل،  لخلاف علي الميراث 

وكانت شهدت محافظة الدقهلية أمس  واقعة مماثلة، حيث تخلص أخ من شقيقه بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية بعدما دهسه بسيارته لخلافات بينهما على الميراث.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال  مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، بالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وامرت النيابة بسرعة ضبط المتهم.

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