الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

إحباط محاولة تهريب 2500 لتر مواد بترولية بغرض بيعها في السوق السوداء بالأقصر

سيارة فنطاس لتحميل
سيارة فنطاس لتحميل المواد البترولية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، من ضبط سائق مقيم بدائرة مركز شرطة قوص في قنا، أثناء قيادته سيارة فنطاس، بداخلها 2500 لتر سولار بدون أوراق أو فواتير.

حيث أحبط رجال الشرطة، محاولة تهريب كميات من المواد البترولية كانت محملة بكميات بلغت 2500 لتر، بغرض بيعها بالسوق السوداء في محافظة الأقصر.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.

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