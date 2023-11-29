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رياضة

إحصائيات سيميوني في دوري الأبطال بعد وصوله للمباراة رقم 100

سيميوني، فيتو
سيميوني، فيتو

وصل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، إلى المباراة رقم 100 في تاريخه التدريبي في بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك مع الفريق الإسباني.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز على فاينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ونعرض لكم في التقرير التالي إحصائيات الإسباني دييجو سيميوني رفقة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. 

إحصائيات سيميوني في دوري الأبطال بعد وصوله للمباراة رقم 100 
 

  • 48 فوزا
  • 27 تعادلا
  • 25 هزيمة
  • 138 هدفا له
  • 45 شباكا نظيفة
  • خسر نهائيين أمام ريال مدريد في عام 2014 في لشبونة وفي عام 2016 في ميلان.

 

 

أتلتيكو مدريد يعلن تجديد عقد مدربه دييجو سيميوني حتى 2027

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى عام 2027، لتستمر مسيرته الطويلة كمدرب من الروخيبلانكوس والتي بدأت منذ عام 2011.

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وكان سيميوني يحصل على أعلى راتب لمدرب في العالم (18 مليون يورو بالإضافة متغيرات تبلغ مليوني يورو)، لكن أتلتيكو مدريد قرر خفضه بشكل كبير في العقد الجديد.

 

ترتيب الدوري الإسباني
 

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 28 نقطة ويأتى فياريال فى المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وخاض فريق أتلتيكو مدريد 12 مباراة فى بطولة الدوري الإسباني حقق 9  انتصارات وتعادل وخسارتين على الترتيب وله مباراة مؤجلة فى المسابقة.

فيما لعب فياريال 13 مباراة في مسابقة الليجا بين 3 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم على الترتيب حاصدًا 12 نقطة.

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