تياجو سيلفا: فخور بتواجدي في تشيلسي أشعر كأنني في بيتي

كشف البرازيلي تياجو سيلفا مدافع فريق تشيلسي عن سعادته بتواجده ضمن صفوف البلوز، مؤكدًا أن تلك النادي من أهم المحطات في مشواره الكروي، وأتى ذلك في تصريحات خاصة لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتابع: "أشعر كأنني في منزلي تشيلسي يحبه أولادي ويلعبون هنا ويقضون أيام سعيدة في القلعة الزرقاء".

وواصل: “عندما أتيت إلى هنا اعتبرت تشيلسي حب من أول نظرة عشقت النادي بشكل كبير أنا وزوجتي".

تشيلسي يرصد 100 مليون إسترليني لضم أوسيمين

من أجل ذلك وضع تشيلسي، النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، على رأس أولوياته، بحسب صحيفة "تيليجراف"، وهو على استعداد لتحطيم الرقم القياسي في انتقالات البريميرليج للتعاقد معه.

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ومع ذلك لن يكون انتقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما سهلا، حيث لن يتنازل عنه بأقل من 100 مليون إسترليني، بحسب الصحيفة.

وفي حالة استجابة تشيلسي لشروط نابولي، فإنه سيحطم الرقم القياسي في البريميرليج للمرة الثالثة تواليا، بعد ضم إنزو فيرنانديز مقابل 107 ملايين إسترليني في يناير الماضي، والتعاقد في الصيف الماضي مع مويسيس كايسيدو مقابل 115 مليون إسترليني.

وسجل أوسيمين 6 أهداف في 11 مباراة خاضها هذا الموسم، بعد قيادته نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 33 عاما.

تشيلسي يسقط أمام نيوكاسل برباعية

حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزا كبيرا في ملعبه، علي فريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق السويدي إيزاك في الدقيقة 13.

وتعادل البلوز تشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق رحيم سترلينج.

ومنع قائم تشيلسي هدف ثاني لنيوكاسل عن طريق تيربير.

وأحرز لاسيليس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 60 وأضاف جويلنتون الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وأحرز الرابع عن طريق جوردون في الدقيقة 83.