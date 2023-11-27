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رياضة

تشيلسي يرصد 100 مليون استرليني للتعاقد مع هذا المهاجم

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

سيضطر نادي تشيلسي الإنجليزي للمرة الثالثة لتخطي حاجز الـ 100 مليون جنيه إسترليني، مع رغبته في التعاقد مع مهاجم كبير.

ويحتاج البلوز تشيلسي بشدة لمهاجم يمثل نقطة محورية في خط هجوم المدرب ماوريسيو بوكيتينو، في ظل الموسم المضطرب الذي يعاني منه البلوز باحتلال المركز العاشر حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

تشيلسي يرصد 100 مليون إسترليني لضم أوسيمين 

من أجل ذلك وضع تشيلسي، النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، على رأس أولوياته، بحسب صحيفة "تيليجراف"، وهو على استعداد لتحطيم الرقم القياسي في انتقالات البريميرليج للتعاقد معه.

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ومع ذلك لن يكون انتقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما سهلا، حيث لن يتنازل عنه بأقل من 100 مليون إسترليني، بحسب الصحيفة.

وفي حالة استجابة تشيلسي لشروط نابولي، فإنه سيحطم الرقم القياسي في البريميرليج للمرة الثالثة تواليا، بعد ضم إنزو فيرنانديز مقابل 107 ملايين إسترليني في يناير الماضي، والتعاقد في الصيف الماضي مع مويسيس كايسيدو مقابل 115 مليون إسترليني.

وسجل أوسيمين 6 أهداف في 11 مباراة خاضها هذا الموسم، بعد قيادته نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 33 عاما.

تشيلسي يسقط أمام نيوكاسل برباعية

حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزا كبيرا في ملعبه، علي فريق تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق السويدي إيزاك في الدقيقة 13.

وتعادل البلوز تشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق رحيم سترلينج.

ومنع قائم تشيلسي هدف ثاني لنيوكاسل عن طريق تيربير.

وأحرز لاسيليس الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 60 واضاف جويلنتون الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وأحرز الرابع عن طريق جوردون في الدقيقة 83.

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