الإسكواش، نور الشربيني تؤمن مقعدها في ربع نهائي بطولة هونج كونج

الإسكواش، حجزت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش مقعدها في ربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من بطلات العالم.

ووصلت نور الشربيني إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على صاحبة الأرض تشان سين يوك بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

نور الشربيني، فيتو

ومن المقرر أن تخوض نور الشربيني مواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام اليابانية ساتوني واتانابي، وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل.

تأهل علي فرج ومازن هشام لربع نهائي هونج كونج

,تأهل علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش ونادي وادي دجلة، إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة، المقامة حاليا بمشاركة عدد كبير من نجوم الإسكواش في العالم.

Advertisements

ووصل علي فرج إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على اللاعب الإنجليزي باتريك رووني المصنف الـ25 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-8) (11-7).

مباراة علي فرج وباتريك رووني، فيتو

وضمن منافسات البطولة نفسها، تأهل اللاعب المصري مازن هشام إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على مواطنه عمر مسعد بنتيجة (3-1).

مباراة مازن هشام وعمر مسعد

ومن المقرر أن يلتقي علي فرج مع مازن هشام في ربع نهائي بطولة هونج كونج للإسكواش، وتقام المواجهة يوم الجمعة المقبل.

تأهل مصطفى عسل وطارق مؤمن لربع نهائي هونج كونج

وتأهل أيضا مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش.

ووصل مصطفى عسل إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج لـ الإسكواش، بعد الفوز على زميله ومواطنه يوسف سليمان بنتيجة (3-1).

ويخوض مصطفى عسل مواجهة قوية في الدور ربع النهائي أمام زميله طارق مؤمن، والذي تأهل لربع النهائي على حساب لاعب المنتخب الألماني رافائيل كاندرا بنتيجة (3-1).

وتشارك مصر في البطولة بقائمة مكونة من: “علي فرج، مصطفي عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن، فارس دسوقي، يوسف سليمان، علي أبو العينين، محمد الشربيني، كريم الحمامي، عمر مسعد، يوسف إبراهيم”.

أمينة عرفي تخسر نهائي بطولة هونج كونج

,خسرت أمينة عرفي لاعبة منتخب مصر لـ الإسكواش، نهائي بطولة هونج كونج، أمام لاعبة منتخب ماليزيا سيفاسنجاري سوبرامنيام، بنتيجة (0-3).

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، 8-11، 5-11.

ووصلت أمينة عرفي إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة (3-2)، في الدور قبل النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 8-11, 5-11, 11-6, 11-8.

نور الشربيني تتصدر التصنيف العالمي

وحافظت نور الشربيني على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، والصادر اليوم بعد ختام منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة.

وجاءت نور الشربيني في المركز الأول، واحتلت زميلتها نوران جوهر المركز الثاني، ثم هانيا الحمامي في المركز الثالث.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات وجود 4 مصريات وهن:

نور الشربيني - 1

نوران جوهر - 2

هانيا الحمامي - 3

نور الطيب - 7

علي فرج يحصد لقب بطولة سنغافورة للإسكواش

توج علي فرج لاعب منتخب الإسكواش بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة (3-1) في النهائي.

وتأهل علي فرج إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.

ووصل البيروفي دييجو إلياس إلى المباراة النهائية على حساب المصري مصطفى عسل بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي.

ودع مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر منافسات بطولة سنغافورة المفتوحة، من الدور نصف النهائي.

وخرج مصطفى عسل من البطولة بعد الخسارة أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من بطولة سنغافورة.