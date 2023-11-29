للمقبلات على الزواج.. ننشر أسعار أدوات المطبخ وأنواعها.. وأهم النصائح للتفرقة بين الخامات (فيديو وصور)

تتعدد أشكال وأنواع أدوات المطبخ من حيث الخامات وطريقة الأستخدام، فهناك من تفضل استخدام الأدوات المصنوعة من الألومنيوم أو الإستانلس ستيل، بينما تفضل أخريات الأدوات المصنوعة من الإكليرك والسيليكون.

جولة فيتو في الأسواق لرصد أسعار أدوات المطبخ وخاماتها

«فيتو» تقدم للسيدات الراغبات في شراء أدوات المطبخ بأنواعها المختلفة، أو للعروس التي تستعد لشراء مستلزمات جهاز منزلها الجديد؛ أسعار أدوات المطبخ في الأسواق، في السطور التالية:

المواطنون يقبلون على شراء أدوات المطبخ الألومنيوم والإستانليس مقارنة بالسيراميك والجرانيت

وخلال جولة فيتو أكد أحد الباعة أنه مازال المواطنون يقبلون على شراء أدوات المطبخ المصنوعة من الألومنيوم والإستانليس مقارنة بالمصنوعة من السيراميك والجرانيت، موضحًا أن الأدوات المصنوعة من الألومنيوم والإسانليس عملية أكثر من السيراميك والجرانيت.

بعض أدوات المطبخ الألومنيوم تباع بالكيلو

وأشار إلى أن بعض أدوات المطبخ الألومنيوم تباع بالكيلو وليس بالقطعة، إذ يبلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا.

أشكال وخامات أطقم توزيع الطعام على المائدة

تننوع أشكال وخامات أطقم توزيع الطعام على المائدة ما بين الاستانلس ستيل والإكليرك والسليكون فضلًا عن الألومنيوم، وتختلف استخدامات كل نوع، إذ تستخدم أطقم التوزيع الإكليرك والسليكون مع حلل وصواني الجرانيت، إذ تحافظ على الحلة من الخدش عند «غرف الطعام».

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الفرق بين استخدام طقم التوزيع المصنوعة من الإستانليس ستيل والسيليكون

وأضاف فيما تستخدم أطقم توزيع الطعام الألومنيوم والإستانلس ستيل مع الحلل والصواني من نفس الخامة (ألومنيوم وأستانلس ستيل)، حيث تناسب هذه الخامات مع بعضها في الأستخدام، وايضًا تحافظ على الحلة أو الصينية من الخدش.

أسعار طقم توزيع المطبخ الإكليرك والسليكون

وعن أسعار أطقم توزيع الطعام بمختلف خاماتها وألوانها، قال إن سعر طقم توزيع إكليرك يباع بـ 45 جنيهًا، سعر طقم توزيع طعام مصنوع من السليكون بـ 45 جنيهًا.

أسعار طقم توزيع المطبخ المصنوع من الإستانليس ستيل

وتابع: لكن طقم توزيع الطعام المصنوع من الإستانليس سيتل يباع إما بالطقم أو القطعه، وتباع القطعة الواحدة من طقم التوزيع بسعر 60 جنيهًا، قطع توزيع مائدة عادي بسعر 30 جنيهًا للقطعة.

مكونات طقم توزيع الطعام باختلاف خاماته

يشار إلى أن طقم توزيع الطعام أو كما يسمى طقم توزيع المطبخ يتكون من عدة قطع أبرزها ملعقة لتقليب الطعام، ملعقة تصفية « تستخدم عند قلي الطعام» ملعقة مسطحة، ملعقة مغرفة «لغرف الأطعمة السائلة مثل الشوربة»، ملعقة للتوزيع «كبشة» ملعقة للمعجنات وفرشاة للمعجنات، ملعقة للمكرونة الإسباجيتي، أداة لهرس المأكولات، وشوكة كبيرة تستخدم عند تحمير وقلي المأكولات.

أسعار الملاعق والشوك بمختلف أحجامها

وفيما يخص أسعار الملاعق والشوك بأحجامها المختلفة، قال إن سعر دستة الملاعق أو الشوك صغيرة الحجم بـ 35 جنيهًا، سعر دستة ملاعق أو شوك كبيرة نحو 50 جنيهًا، سعر دستة ملاعق الكوكتيل نحو 50 جنيهًا.

وأوضح أن خامات الملاعق والشوك تصنع من النيكل غير قابل للصدأ.

أسعار كنك القهوة وخاماته في الأسواق

وعن أسعار كنك القهوة وخاماته في الأسواق، أوضح أن يوجد نوعان من خامات الكنك في السوق، إما كنك مصنوع من النيكل كروم أو كنك مصنوع من الإستانليس ستيل، وتتراوح أسعار كنك مصنوع من خامة نيكل كروم من 10 و15 و20 جنيهًا، أما كنك استانليس ستيل فتتراوح أسعاره من 25 و30 و35 جنيهًا.

الفرق بين الكنك المصنوع من الأستانليس ستيل والنيكل كروم في الجودة

وأشار إلى أن الكنك الأستانليس ستيل أجود من نيكل كروم، إذ يشتري أصحاب المقاهي الكنك المصنوع من النيكل كروم، بينما السيدات يفضلن الخامات الأعلى، ولذلك تشتري السيدة المصرية لمنزلها الكنك المصنوع من الإستانليس ستيل.

نصيحة للمواطنين عند شراء أدوات المطبخ

وعن الطريقة التي يمكن للمواطنين التفرقة بها بين الأدوات المصنوعة من الإستانليس ستيل والنيكل كروم، أوضح أن الأفضل في الخامات هو شراء المصنوعة من الإستانليس ستيل فهو أجود من النيكل كروم، والبائعين يستطيعون بكل سهولة التفرقة بين الخامتين لأنه عملهم، لكن ليس جميع المواطنين قادرين على التفرقة بين الخاماتين، لذلك ينصح باستخدام المغناطيس في التفرقة بينهما.

كيفية التفرقة بين الأدوات المصنوعة من الإستانليس ستيل والنيكل كروم

واستطرد قائلا: «المغناطيس بيمسك في 3 خامات وينفر من 3 أخرين، إذ يتجاذب المغناطيس مع الحديد والصاج والكروم، ولا يتجاذب مع الإستانليس ستيل والنحاس والألومنيوم، وهذه هي الطريقة السهلة للتفرقة بني الخامتين».

أسعار الطاسة وخاماتها في الأسواق

وعن أسعار الطاسة وخاماتها في الأسواق، قال: إن أسعار الطاسة مختلفة حسب الخامات الحجم، وأسعارها كالتالي:

طاسة بسعر 150 جنيهًا حجم الصغير.

طاسة بسعر 170 جنيهًا حجم كبير.

أسعار الطاسة الأخرى في الأسواق

طاسة سيراميك 250 و300 و350

طاسة جريل بسعر 480 جنيهًا.

طاسة ألومنيوم بسعر 200 جنيه.

طاسة ألومنيوم قعر مزدوج أسعار مقاساتها تتراوح من 450 و550 و650 جنيهًا

أسعار مقص المطبخ في الأسواق

وفيما يخص أسعار مقص المطبخ في الأسواق، أوضح أن مقص خضار يباع بسعر 40 جنيهًا، مقص فراخ ولحوم بسعر 65 جنيهًا، مقص جودة أعلى 150 جنيهًا.

أسعار سكين المطبخ في السوق

أما أسعار سكين المطبخ في السوق، فأشار إلى أن أسعار السكاكين تختلف حسب الخامات المصنوعة منها، إضافة إلى حجم السكين فهناك أحجام مختلفة ما بين الصغير والوسط والكبير.

وأضاف أن سعر السكين العادي تتراوح من 40 و50 و60 جنيهًا، سعر سكينة استانلس كامل نحو 80 جنيهًا، سعر سكين بيد بلاستيك يبلغ نحو 70 جنيهًا، سعر سكين مستورد يبلغ نحو 100 جنيه.

أسعار صواني وفورم البيتزا والبسبوسة في الأسواق

وعن أسعار فورم البيتزا أو البسبوسة، قال إن فورم البيتزا أو البسبوسة يباع بالوزن بالكيلو وليس بالقطعة، لأن البيع بالوزن يعد أوفر مالًا وأرخص للمشتري، حيث يباع سعر الكيلو بـ 125 جنيهًا

أسعار أدوات المطبخ الأخرى في الأسواق

وعن باقي أسعار أدوات المطبخ في الأسواق، أشار إلى أنها جاءت كالتالي:

شيالة التحمير بسعر من 60 و65 و70

قشارة بسعر 10 جنيهات.

أسعار أدوات المطبخ الأخرى في الأسواق

فتاحة العلب الصفيح بسعر 70 جنيهًأ.

طقم مصافي 3 مقاسات استانلس ستيل بسعر 340 جنيهًا.

هراسة الثوم بسعر 65 جنيهًا.

أسعار أدوات المطبخ في الأسواق

عصارة الليمون الخامة الثقيلة بسعر 75 جنيهًا.

عصارة ليمون خامة خفيفة بسعر 35 جنيهًا.

ولاعة شرز بسعر 130 جنيهًا.

أسعار أدوات المطبخ في الأسواق

طقم إعداد سمبوسة أو قطائف بسعر 40 جنيهًا.

ماسك اللحوم أو المكرونة بسعر 85 جنيهًا.

قطاعة البيض من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار أدوات المطبخ في الأسواق

سعر بول الآيس كريم بـ 50 جنيهًا.

عجل البيتزا المشرشر والسادة بسعر من 60 إلى 70 جنيهًأ.

مقاطع كيك تختلف أسعارها حسب الحجم إذ يوجد 4 أحجام، وتتراوح سعرها من 50 و55 و60 و65 جنيهًا.

أسعار شاكوش البانيه ومبط البوفتيك في الأسواق

وعن أسعار شاكوش البانيه ومبط البوفتيك في الأسواق، فجاء كالتالي:

شاكوش البانيه بسعر 110 جنيهات

مبط بوفتيك بسعر 140 جنيهًا.