الوزير المفوض بالسفارة الصينية: مصر تلعب دورا محوريا بين الشرق والغرب

عقدت الجامعة المصرية الصينية بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، حفل تسليم مجموعة من الكتب الصينية المسجلة فى الاتحاد الأوروبي إهداء للجامعة المصرية الصينية وذلك بمشاركة مؤسسة بترول سينوبك الصينية والتى تعتبر أكبر المؤسسات المتخصصة فى مجال البترول بالصين والثانية على مستوى العالم، بهدف إتاحة فرص تدريبية لطلاب الجامعة في فروع الشركة بشتى بلدان العالم.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، لو تشون شنغ الوزير المفوض ومدير المكتب التعليمي والعلمي بسفارة الصين بالقاهرة، الدكتورة سوناتا محمد ابراهيم عضو مجلس أمناء الجامعة، وي دونج الممثل التنفيذي لمؤسسة سينوبك، وعلي حفني سفير مصر الأسبق بالصين ونائب رئيس الجمعية المصرية الصينية.

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الجامعة المصرية الصينية

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية أن اللقاء تضمن الاعلان عن البدء في تنفيذ التعاون بين الجامعة والشركة الصينية، إلى جانب تقديم شركة بترول سينوبك افريقا مجموعة كتب هامة عن الثقافة الصينية.

وقدمت الدكتورة سوناتا محمد ابراهيم، عضو مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية - خلال اللقاء - الشكر لوزارة التعليم الصينية على دعمها والتعاون مع الجامعة المصرية الصينية المتواصل منذ سنوات، مشيرة أن التعاون بين الجانبين يضرب مثالا لأفضل نماذج التعاون التعليمي والبحثي، وأن الدعم الذي يقدمه الجانب الصيني، للجامعة كبير ويشمل الجوانب التعليمية والطبية وفضلا عن التعاون الأكاديمي والبحثي الكبير، وتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة.

الدكتورة سوناتا محمد ابراهيم

وأضافت إبراهيم، أن التعاون بين الجامعة وشركة سينوبك أفريقا سيكون حلقة وصل جديدة لتعريف الطلبة على الثقافة الصينية وذلك بدءا من توزيع كتب عن الحضارة والثقافة الصينية وصولا بالجوانب التعليمية والإنسانية والذي تتيحه الجامعة في المناهج المصرية الصينية القائمة علي التدريب المتميز والمزج بين التعليم النظري والعملي وذلك في كافة تخصصات الجامعة.

وأشارت إبراهيم، إلى أن الجامعة المصرية الصينية تعمل على خلق روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب مع تنميتها والمزج بينها وبين العلوم المصرية الصينية لتقدم طالب متميز لديه القدرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

الجامعة المصرية الصينية

طريق الحرير

من جانبه، قال لو تشون شنغ الوزير المفوض ومدير المكتب التعليمي والعلمي بسفارة الصين بالقاهرة، إننا نحتفل بمرور 10 سنوات علي طريق الحرير، والذي يرفع شعار الترابط والاندماج بين البلاد لتطوير الاقتصاد العالمي ولصنع منصة جديدة للتعاون الدولي، لافتا أن مصر تلعب دورا محوريا كبيرا حيث إنها تقع في منتصف نقطة الحزام بين منطقتين الشرق والغرب، بالإضافة إلى أن دولتي مصر والصين تمتد العلاقة بينهما لسنوات وشركاء في المبادرة منذ سنوات.

لو تشون شنغ الوزير المفوض ومدير المكتب التعليمي والعلمي بسفارة الصين بالقاهرة

وتابع شنغ، أن التعاون بين الجامعة المصرية الصينية وشركة سينوبك، سوف يفتح مزيد من الأفق، والتي بدأت اليوم بإزاحة الستار عن تقديم ثروة ثقافية عن دولة الصين، ممثلة في إهداء طلاب وأعضاء هيئة تدريس الجامعة العديد من الكتب التي تعد وسيلة مهمة لتوارث العلاقات، واستشعار الثقافة وتطوير العلوم الصينية ولهذا لها علاقة كبيرة في تنمية العلاقات

وعبر شنغ، عن سعادته بكم طلاب الجامعة الذين لديهم شغف باللغة والثقافة الصينية خاصة أن ذلك سيساعد على تعميق العلاقات بين البلدين.