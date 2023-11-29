الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رسالة من مصطفى كامل بعد تعرضه لوعكة صحية

مصطفي كامل، فيتو
مصطفي كامل، فيتو

 أعلن الفنان مصطفى كامل، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الأزمة الصحية ألزمته الفراش.

 في هذا السياق، كتب مصطفى كامل، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الأخوة والأحباب والزملاء.. شكرًا لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظرًا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا.. الحمد لله رب العالمين اللهم أشفنا وأشفي مرضانا جميعًا”.

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على الجانب الآخر، كان الفنان مصطفى كامل، كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضه لحادث سير، وتحطم سيارته.

 

مصطفى كامل

 ونشر مصطفى كامل مجموعة من الصور لتحطم سيارته، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".

 

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