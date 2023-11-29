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رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ولاسك النمساوي بالدوري الأوروبي

ليفربول،فيتو
ليفربول،فيتو

الدوري الأوروبي، يلتقي ليفربول بقيادة يورجن كلوب، نظيره لاسك  لينز النمساوي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول ولاسك النمساوي بالدوري الأوروبي


مباراة ليفربول ولاسك النمساوي  ستقام غدًا الخميس على أرضية ملعب أنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز


وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت، باعتبارها الناقل الرسمي للبطولات الأوروبية.

ويحتل ليفربول صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بينما يتذيل الفريق النمساوي المجموعة برصيد 3 نقاط.
التشكيل المتوقع لليفربول


من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-
كيفين كيلهير

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كوستاس تسيميكاس - جويل ماتب - جاريل كوانساه ٠ ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - هارفي إليوت - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز

فيما يرغب نادي اتحاد جدة السعودي وبقوة، للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، بعد فشل ضمه من صفوف ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

 

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى يونيو من عام 2025، ويرغب اتحاد جدة في المحاولة مرة ثانية لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

خطة اتحاد جدة الجديد للتعاقد مع صلاح

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يرغب اتحاد جدة في التعاقد مع جوليان وارد، المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول، الذي رحل عن قلعة أنفيلد الصيف الماضي.

 

 

ولعب وارد دورا بارزا في ضم الأرجنتيني الدولي أليكسيس ماك أليستر الصيف الماضي من برايتون، لكنه رحل عن منصبه بعد شهور قليلة من خلافته لمايكل إدواردز.

ويأمل اتحاد جدة في الاستفادة من سحره الخاص لضم النجم المصري محمد صلاح في الصيف المقبل.

أرقام صلاح مع ليفربول هذا الموسم 

يذكر أن محمد صلاح سجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين في 18 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة ليفربول هذا الموسم.

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لاعب مباراة

وجه بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، الدعوة لـ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية بعد تصريحات الأخيرة، بعشقه للعب الشطرنج على الإنترنت.

وكشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن لعبته المفضلة بخلاف كرة القدم، والخدعة التي يقوم بها مع منافسيه عبر الإنترنت.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يعشق لعبة الشطرنج  ويقوم بمواجهة منافسين مختلفين عبر الإنترنت قائلا: "ألعب كل يوم حرفيًا، أنا مدمن هذه اللعبة".

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