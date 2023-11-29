الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل قمامة بتهمة الاعتداء على شخص بالعجوزة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل قمامة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باستعراض القوة ضد شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالعجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبد الرشيد وصلاح السيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "فارس.ق.ب" 42 سنة عامل جمع قمامة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة استعراض القوة ضد شخص وإحداث عاهة مستديمة له، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23474 لسنة 2021 جنايات العجوزة.

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تبين في يوم 2021/9/7، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجنى عليه "علاء. سمير يوسف" بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام وأشهر في وجهه أسلحة نارية وبيضاء، مطلقا صوبه أعيرة نارية قاصدا ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي به فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز المتهم سلاح نارى غير مششخن " بندقية خرطوش " و" احد عشر طلقة خرطوش "و" مسدس محدث صوت " بدون ترخيص، وأحرز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ قانوني ومبرر من الضرورة الحرفية والمهنية.

 

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