الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المشدد 5 سنوات لسباك لاتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش بكرداسة

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بكرداسة.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2118 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، أن المتهم "عبدالفتاح. ش" سباك 32 سنة، قام بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات.


بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، المتهم محرزًا مواد مخدرة" الحشيش" وقد عزا قصده الإتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.

Advertisements

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.

- ثبت بتقرير المعمل الكيماوي: أن الأكياس البلاستيكية شفافة اللون هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن إحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة النيابة العامة قسم شرطة كرداسة المعمل الكيماوي قانون المخدرات

مواد متعلقة

المشدد 7 سنوات لعامل متهم بهتك عرض طفلة في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية

كلمة السر جثث القتلى، خبير يوضح لفيتو مصير الهدن المقبلة لجيش الاحتلال بعد استعادة كافة الأسرى

مدبولي: الحكومة ومجلس النواب يشهدان معا أزمات غير مسبوقة

عهد التميمي أيقونة المقاومة منذ طفولتها.. صفعت جنديا إسرائيليا وتصدرت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم (فيديوجراف )

رئيسة المجر تستقل قطارا من محطة مصر برمسيس حتى الجيزة (صور)

من هو خوسيه لويس سييرا المرشح لتدريب الزمالك

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

في درجة حرارة أقل من 30، أفضل طريقة لغسل الـ "كوتشي"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو ترتفع 7 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يقفز 3.5 جنيه في سوق العبور

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 28-11-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام مصطفى محمد في عيد ميلاده الـ 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية