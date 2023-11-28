المشدد 5 سنوات لسباك لاتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش بكرداسة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بكرداسة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2118 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، أن المتهم "عبدالفتاح. ش" سباك 32 سنة، قام بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وذلك على خلفية التحقيقات.
بدأت الواقعة بضبط رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، المتهم محرزًا مواد مخدرة" الحشيش" وقد عزا قصده الإتجار، وكما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ من المال.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصي والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.
- ثبت بتقرير المعمل الكيماوي: أن الأكياس البلاستيكية شفافة اللون هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن إحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
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