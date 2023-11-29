لتعويض فتوح، لاعب جزائري تحت الاختبار في الزمالك مع فريق 2003

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك لاعبا جزائريا يتدرب في الوقت الحالي مع فريق الزمالك مواليد 2003 للوقوف على مستواه قبل التعاقد معه لدعم الفريق الأول كلاعب محترف تحت السن.

لاعب جزائري يتدرب مع فريق 2003

وقال المصدر إن اللاعب الجزائري تم عرضه على الزمالك عن طريق فريق الكشافة الجديد بالنادي ويتم اختباره حاليا مع فريق 2003 الذي يقوده إبراهيم صلاح.

كما قال المصدر إن اللاعب الجزائري يلعب في مركز الظهير الأيسر ويتم تقييم مستواه حاليا قبل التعاقد معه في حال حل أزمة وقف القيد.

ويعاني الزمالك من أزمة وقف القيد ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لحلها قبل انتقالات يناير المقبلة لدعم الفريق الأول بالصفقات.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره فيوتشر اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

مباراة الزمالك وفيوتشر تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويسعي لاعبو الزمالك لتصحيح المسار في بطولة الدوري من خلال الفوز اليوم علي فيوتشر بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء اليوم بالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة اليوم وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.