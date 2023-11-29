تنفيذ مسابقة دوري ثقافي بمركز شباب السلام بالأقصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بمركز شباب السلام بإدارة شباب إسنا، مسابقة دوري ثقافي معلوماتي بمركز شباب السلام بإسنا ضمن خطة شهر نوفمبر ٢٠٢٣م، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

جاء ذلك بمشاركة طلائع المركز، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب وحسن فؤاد مدير إدارة شباب إسنا وفريق عمل مركز شباب السلام إسنا.

Advertisements

كما شارك صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في اللقاء التعريفي لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بالأقصر - مستقبلنا دولار، بطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، بهدف تعزيز دور الشباب في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.



وأشاد الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، بهدف اللقاء والذي يأتي ضمن أجندة الجامعة لتعزيز قدرات ومهارات الطلاب في مشروعات ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بتوفير بيئة إبداعية خصبة لطلاب الجامعة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأجندة.

تأتي الفعالية ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، كما تعكس الفعالية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، وشملت الندوة التعريف بالفريلانسير وتعريفه، ومجالاته، وبعض التحديات التي قد تواجه الفريلانسر، والفرص المتاحة للشباب في الصعيد والتي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.