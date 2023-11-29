الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تنفيذ مسابقة دوري ثقافي بمركز شباب السلام بالأقصر

جانب من الدوري الثقافي،
جانب من الدوري الثقافي، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بمركز شباب السلام بإدارة شباب إسنا، مسابقة دوري ثقافي معلوماتي بمركز شباب السلام بإسنا ضمن خطة شهر نوفمبر ٢٠٢٣م، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير عام  الشباب والرياضة بالأقصر. 

جاء ذلك بمشاركة طلائع المركز، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب وحسن فؤاد مدير إدارة شباب إسنا وفريق عمل مركز شباب السلام إسنا.

Advertisements

 

كما شارك صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في اللقاء التعريفي لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بالأقصر - مستقبلنا دولار، بطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، بهدف تعزيز دور الشباب في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.

 
وأشاد الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، بهدف اللقاء والذي يأتي ضمن أجندة الجامعة لتعزيز قدرات ومهارات الطلاب في مشروعات ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بتوفير بيئة إبداعية خصبة لطلاب الجامعة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأجندة.

تأتي الفعالية ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، كما تعكس الفعالية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، وشملت الندوة التعريف بالفريلانسير وتعريفه، ومجالاته، وبعض التحديات التي قد تواجه الفريلانسر، والفرص المتاحة للشباب في الصعيد والتي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظة الأقصر فيتو اسنا الأقصر طيبة التكنولوجية جامعة طيبة التكنولوجية

مواد متعلقة

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف متطوعي فعالية مستقبلنا دولار

عطل طارئ بخط مياه رئيسي بمدينة الأقصر

رياضة الأقصر تنفذ مشروعا مجتمعيا بمركز شباب الرضوانية

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع رئيس جهاز طيبة إنشاء مقر جديد للجامعة

أرض مطار البالون بالأقصر تشهد إطلاق 30 رحلة اليوم

إقبال المواطنين على الشراء من مبادرة كلنا واحد في ظل نقص السكر (صور)

نوبي خضري أقدم موزع صحف لـ فيتو، رحلة 30 عاما في خدمة القارئ الأقصري

استمرار أعمال مشروعات حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

الأكثر قراءة

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

بتوقيت القاهرة، كاف يحدد موعد حفل الأفضل في إفريقيا

راعٍ جديد يظهر على قميص الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

في عيد ميلاد الكابو.. 5 دويتوهات ناجحة لحميد الشاعري (فيديوجراف)

جماعة الحوثي تحسم مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

لقطات صادمة للحظة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

أغرب رقم قياسي في جينيس، أب يدفع عربة تحمل أطفاله

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الكابو.. 5 دويتوهات ناجحة لحميد الشاعري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

المزيد
الجريدة الرسمية