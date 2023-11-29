الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة فريد زهران تكشف كواليس اللقاء مع البابا تواضروس الثانى

البابا تواضروس والمرشح
البابا تواضروس والمرشح الرئاسي فريد زهران، فيتو

كشفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، كواليس اللقاء مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة.

اهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة 

ونقلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران تأكيد البابا على أهمية المشاركة في الانتخابات، ولفت في الوقت نفسه إلى أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين،  وليس لها توجه سياسي معين لكنها حريصة على أن يقوم المصريون بواجبهم من خلال  المشاركة في التصويت.

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من ناحيته، عبر فريد زهران عن تقديره للدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية كما أوضح المرشح  رؤيته  وأسباب ترشحه للانتخابات وطلب من قداسة البابا وكل الرموز الدينية ومن له تأثير على الشعب المصري دعوة المصريين  للمشاركة.

وأكد أن من يشعر بالرغبة في التغيير يدلي بصوته لصالح التغيير، كما أوضح المرشح الرئاسي الاهتمام الكبير الذي يوليه البرنامج وكل الأحزاب الشريكة في الحملة لأهمية ترسيخ مفهوم المواطنة وضرورة انشاء مفوضية مكافحة التمييز كاستحقاق دستوري له أولوية لم يتحقق خلال السنوات الماضية. 

التاريخي الوطني للكنيسة المصرية ودعمها للدولة 

وناقش اللقاء التاريخ الوطني والخدمي الذي تقوم به الكنيسة المصرية ودورها البارز بما تملكه من كنائس خارج القطر المصري كقوة داعمة للدولة المصرية خارجيًا. 

وحضر اللقاء النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل والمهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح فريد زهران، والنائب إيهاب منصور والنائبة أميرة صابر والنائب فريدي البياضي والنائب أحمد القناوي والدكتور إيهاب الخراط ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي للحملة والدكتورة أميرة فؤاد. 

وكان المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، قال أن الحملة بدأت  تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وأوضح باسم كامل أن غرفة عمليات الحملة ستقوم بالتواصل مع أعضاء  الحزب وممثلي الحملة في عدد من الدول العربية والأجنبية ومتابعة الاستعدادات الجارية لإتمام العملية الانتخابية.

كما ستقوم الغرفة عن طريق ممثلي الحملة ووسائل التواصل الاجتماعي بمتابعة ردود فعل المصريين بالخارج والإجابة عن استفساراتهم وتذليل العقبات التي قد تواجههم وذلك بالتواصل مع السفارات والقنصليات المصرية.

وأكد كامل أن غرفة عمليات الحملة ستعمل على إصدار تقارير يومية حول متابعتها وملاحظاتها حول انتخابات المصريين بالخارج طوال أيام التصويت المقرر لها الأول من ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

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