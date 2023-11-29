كاظم الساهر يحيي حفلا إضافيا فى دبى بسبب الإقبال الجماهيرى

كشفت الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن تقديمه حفلة إضافية فى دبى نظرا لإقبال الجماهيرى الكبير على حفله المقرر فى يوم 22 ديسمبر المقبل.

في هذا السياق، صفحة كاظم الساهر: نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير ونفاد تذاكر حفل كاظم الساهر في أوبرا دبي.. تمت إضافة حفل ثانٍ للقيصر يوم 23 ديسمبر 2023 وسيتم طرح التذاكر غدًا.

على الجانب الآخر، كان الفنان كاظم الساهر، طرح فيديو كليب بعنوان "hold your fire" وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

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أغنية كاظم الساهر الجديدة

واحتوى فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" علي مشاهد من القصف علي غزة وذلك من قبل جيش الاحتلال.

كما سلط فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" على معاناة ورعب الأطفال الفلسطينيين بسبب القصف على غزة.

كاظم الساهر قرر أن تكون الأغنية باللغة الإنجليزية من أجل إيصال رسالة إلى العالم كله، لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء،وإنهاء هذه الحرب المدمرة في غزة.

وأغنية Hold Your Fire تلحين كاظم الساهر، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوف.



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