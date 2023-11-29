الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

الحبس سنة لسائق ميكروباص دهس فتاة في المرج

الحبس سنة لسائق ميكروباص
الحبس سنة لسائق ميكروباص دهس فتاة في المرج،فيتو

 عاقبت محكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس سائق سيارة ميكروباص لمدة سنة، بتهمة دهس فتاة مما أسفر عن مصرعها بدائرة قسم شرطة المرج.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفية بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وعثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، مصابة بكسور في الرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت تسير على الطريق، وفجأة اصطدمت بها سيارة ميكروباص كانت تسير بسرعة زائدة، مما أدى إلى إصابتها بكسور في الرأس ومختلف أنحاء الجسم، ووفاتها في الحال.

وقالت أسرة الفتاة إنها كانت تعمل موظفة، وأن الحادث تسبب في حزن كبير لهم.

وأكدت الجهات المعنية أنها تكثف جهودها لضبط قائدي السيارات المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وناشدت الجهات الأمنية المواطنين، بضرورة الالتزام بقواعد المرور، واحترام إشارة المرور، لتجنب وقوع الحوادث.

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