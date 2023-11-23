الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة تحبس سائقا دهس تلميذًا في أوسيم

دهس تلميذ تحت عجلات
دهس تلميذ تحت عجلات السيارة

أمرت نيابة الجيزة، اليوم الخميس، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بدهس تلميذ تحت عجلات سيارته أمام مدرسة بأوسيم، مما أسفر عن مصرعه، وإصابة اثنين آخرين.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أمام إحدى المدارس في أوسيم.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة ورجال الإنقاذ، وتبين من التحريات الأولية مصرع طالب يدعى "أحمد.م."، وإصابة اثنين آخرين نُقلا إلى المستشفى نتيجة حادث دهس.

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وبالفحص تبين أن سائق سيارة ملاكي صدم التلميذ أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى مصرعه، وإصابة اثنين آخرين. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأمرت النيابة العامة بحبس السائق على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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