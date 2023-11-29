الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة فى أسيوط والبحر الأحمر

ضبط 8 أشخاص ارتكبوا
ضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحر الأحمر، الدقهلية، أسيوط) من ضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة.
مديرية أمن البحر الأحمر
 

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  عن ضبط (مرشد رحلات بحرية) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملة أجنبية" من داخل مسكن (سيدة" تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم ).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. 
 

Advertisements

مديرية أمن الدقهلية

 ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، لقيامه بسرقة بطاقة الإئتمان "فيزا كارت" الخاصة بإحدى السيدات حال تواجدها أمام ماكينة الصراف الآلى بدائرة القسم وسحب مبلغ مالى منها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بشراء (3 سبائك ذهبية "تم ضبطها") عقب قيامه بسحب المبلغ المشار إليه من المجنى عليها، كما إعترف بإرتكاب عدد (7) وقائع مماثلة.

 وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص– من بينهم" عميلين سيئ النية " ولثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (10) وقائع سرقة..كما تم بإرشادهم ضبط 10 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها. 


مديرية أمن أسيوط
 

 ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بسرقة سيارة نقل بمقطورة  محملة بمواد بناء أسمنت، والتى يعملان عليها ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) لوجود خلافات مالية بينهما ومالك السيارة  على أجرة عملهما.

 

 كما قاما ببيع حمولة السيارة  لعاطلان "سيئ النية"  تم ضبطهما وأرشدا عن كمية من الأسمنت وزنت 65 طن، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمقطورة المستولى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية أمن البحر الأحمر مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن اسيوط

مواد متعلقة

ضبط مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

ضبط 3 أشخاص بالبحر الأحمر لاستيلائهم على مبلغ مالى من مهندس

سقوط عصابة سرقت 16 دراجة نارية بالأقصر ولصوص معمل تحاليل بدمياط

الأمن يحل لغز اختفاء طفل البحيرة

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة داخل كمبوند بسبب الكلاب

مشاجرة بالمولوتوف والحجارة بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول بالبحيرة

إصابة شخصين تصادف مرورهما أثناء إطلاق كهربائي النار على سباك بالسلام

الأكثر قراءة

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

بن غفير مهددا نتنياهو: وقف الحرب يعني تفكيك الحكومة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية