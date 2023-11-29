ضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة فى أسيوط والبحر الأحمر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحر الأحمر، الدقهلية، أسيوط) من ضبط 8 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة.

مديرية أمن البحر الأحمر



وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (مرشد رحلات بحرية) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، لقيامه بسرقة مبلغ مالى "عملة أجنبية" من داخل مسكن (سيدة" تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم ).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.



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مديرية أمن الدقهلية



ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، لقيامه بسرقة بطاقة الإئتمان "فيزا كارت" الخاصة بإحدى السيدات حال تواجدها أمام ماكينة الصراف الآلى بدائرة القسم وسحب مبلغ مالى منها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بشراء (3 سبائك ذهبية "تم ضبطها") عقب قيامه بسحب المبلغ المشار إليه من المجنى عليها، كما إعترف بإرتكاب عدد (7) وقائع مماثلة.



وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص– من بينهم" عميلين سيئ النية " ولثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (10) وقائع سرقة..كما تم بإرشادهم ضبط 10 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.



مديرية أمن أسيوط



ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بسرقة سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بناء أسمنت، والتى يعملان عليها ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) لوجود خلافات مالية بينهما ومالك السيارة على أجرة عملهما.

كما قاما ببيع حمولة السيارة لعاطلان "سيئ النية" تم ضبطهما وأرشدا عن كمية من الأسمنت وزنت 65 طن، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة والمقطورة المستولى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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