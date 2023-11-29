ابرزها ديربي الرياض، مواعيد مباريات الجولة الـ15 للدوري السعودي

الدوري السعودي، يبحث عشاق وجماهير الكرة العربية خاصه السعودية عن مواعيد منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستشهد قمة نارية، تجمع الهلال ضد النصر.

وتنطلق مباريات الجولة 15 من الدوري السعودي، غدًا الخميس، وتستمر يومي الجمعة والسبت.

موعد مباريات غدًا الخميس في الدوري السعودي



الرياض ضد الحزم

تنطلق المباراة في السادسة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

أبها ضد الأهلي

تنطلق المباراة في السادسة مساء، على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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الاتحاد ضد الخليج



تنطلق في التاسعة مساء، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

موعد مباريات الجمعة في الدوري السعودي



الفيحاء ضد ضمك

تنطلق المباراة في السادسة مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الهلال ضد النصر

تنطلق المباراة في التاسعة مساء، على ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب".

موعد مباريات يوم السبت



الفتح ضد الطائي

تنطلق المباراة في السادسة مساء، على ملعب نادي الفتح.

الأخدود ضد الاتفاق

تنطلق المباراة في السادسة مساء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

الشباب ضد التعاون

تنطلق المباراة في التاسعة مساء، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

الرائد ضد الوحدة

تنطلق المباراة في التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب" مباراة الهلال ضد النصر، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.

وعاشت جماهير نادي النصر، ساعات من الترقب والقلق، بعد الإصابة التي تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

وسقط رونالدو مصابا بعد التحام عنيف مع حارس بيرسبوليس، وسقوطه على رأسه، الأمر الذي تسبب في استبداله فورا، خوفا من تعرض لمشاكل وإصابة في عضلات عنق الرقبة.



وكشفت تقارير سعودية الموقف النهائي بشأن إمكانية غياب رونالدو، عن مباراة النصر والهلال، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

واشارات التقارير جاهزية كريستيانو رونالدو، للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة النصر والهلال القادمة، بدوري المحترفين.

جدول ترتيب الدوري السعودي



ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 38 نقطة.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارة جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي، بـ 15 هدف، ويلاحقه الصربي ميتروفيتش مهاجم الهلال بـ 11 هدف.

يذكر أن نادي النصر، حسم تأهله رسميا إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد تعادله سلبيا أمام بيرسبوليس الإيراني، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتعادل فريق النصر السعودي مع نظيره برسبوليس الإيراني بنتيجة 0/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول بارك بالسعودية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني

ولم يشهد الشوط الأول لمباراة النصر وبرسيبوليس أهدافا ولكنه شهد لفتة رائعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نال بها إشادة الجميع.

حيث في الدقيقة الثانية احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، ليطلب اللاعب من الحكم إلغاءها لعدم صحتها في مشهد رائع.