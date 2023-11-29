بن دوك: أسعى للسير على خطى محمد صلاح

أشاد بن دوك، لاعب فريق ليفربول الشاب، بالنجم الدولي المصري محمد صلاح ورغبته في الوصول إلى مستواه والسير على خطاه.

وشارك اللاعب بن دوك البالغ من 18 عامًا في 9 مباريات رفقة ليفربول هذا الموسم، آخرها أمام تولوز في الدوري الأوروبي، ويأمل في المشاركة من جديد عندما يستقبل الريدز لاسك النمساوي، غدًا الخميس، على ملعب أنفيلد.

دوك يتحدث عن محمد صلاح

وقال دوك في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول: "مو ساعدني كثيرًا، وكذلك باقي اللاعبين، فهم يخبروني دائمًا بكل شيء وأحاول استيعاب كل شيء".

Advertisements

وأضاف: "مرة أخرى مع مو، هو لاعب جيد للغاية، بصرف النظر عن كيفية سير المباراة، فدائمًا ما ينتهي به المطاف بالتواجد في المكان المناسب، دائمًا ما يتواجد لتسجيل الهدف".

وأتم: "سواء لم يكن يقدم أفضل مستوى لديه أو كان اللاعب الأفضل في أرض الملعب، دائمًا ما ينتهي الأمر به بالتسجيل، هذا ما أريد أن أصبح عليه".

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لاعب مباراة

وجه بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، الدعوة لـ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية بعد تصريحات الأخيرة، بعشقه للعب الشطرنج على الإنترنت.

وكشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن لعبته المفضلة بخلاف كرة القدم، والخدعة التي يقوم بها مع منافسيه عبر الإنترنت.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يعشق لعبة الشطرنج ويقوم بمواجهة منافسين عبر الإنترنت قائلا: "ألعب كل يوم حرفيًا، أنا مدمن هذه اللعبة".