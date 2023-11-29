الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي للشركات التابعة للوزارة

وزارة الإنتاج الحربي،
وزارة الإنتاج الحربي، فيتو

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحساب الختامى للشركات والوحدات عن العام المالي (2022-2023)، وجاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة حيث بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2022/2023) مبلغ ( 30.5) مليار جنيه، بينما بلغت في عام (2021/2022) مبلغ (26.7) مليار جنيه بمعدل نمو 14 %.

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ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات 

وخلال المناقاشات حرص الوزير "محمد صلاح" على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية،، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، والحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها. 

وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع منها بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي كما أكد على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالعقود وبالجودة العالية المتوقعة من الإنتاج الحربى، مضيفًا  أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.

التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمية 

وخلال الاجتماعات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزامًا على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ مشرق من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيرًا للعملة الحرة وتقليلًا للفاتورة الاستيرادية.

تكريم مجالس إدارات الشركات التابعة المتميزة

وفى ختام المناقشات حرص المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على تكريم عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة المتميزة، حيث قام سيادته بتكريم كل من المهندس محمد العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية ( م/63 الحربى )، والدكتور مهندس  صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( م/18 الحربى )، والمهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية( م/81 الحربى )، والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ونوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزير "محمد صلاح" قام خلال المناقشات بإصدار توجيهات للشركات والوحدات بالسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه عصب العملية الإنتاجية، ووجّه كذلك بضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي من خلال قنوات الإتصال المتاحة للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتًا إلى أن الإلتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح "بكر" أن الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أجريت بحضور كبار المسؤولين من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وكبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية للشركات والوحدات التابعة ).

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