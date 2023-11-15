حلوان للآلات والمعدات تنظم اجتماعا للعاملين وتكرم المحالين للمعاش
قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى، إن المهندس عزت محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات ( مصنع 999 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة قام بعقد إجتماعًا مع عدد من العاملين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة.
وياتي ذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة عقد الاجتماعات الدورية مع العاملين وإطلاعهم على الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها وكذلك بحث ما قد يطرأ على العملية الإنتاجية من مشكلات وبحث سبل حلها.
تكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية
وحرص رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء على نقل تحيات الوزير " محمد صلاح " للعاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة ومواصلة النجاحات.
كما قام " عبد العزيز " بتكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية وخلال التكريم قدم " عبد العزيز " الشكر للعاملين المكرمين، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدًا بدورهم في دفع عجلة الإنتاج بالشركة إلى الأمام.
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