جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف متطوعي فعالية مستقبلنا دولار

شهد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللقاء التعريفي لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بالأقصر - مستقبلنا دولار، بطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، بهدف تعزيز دور الشباب في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، بحضور صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وعبدالرحمن المغربي، وهدير فوزي، مسؤلي كريتيفا دندرة للإبداع بقنا، وحشد كبير من الطلاب، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

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وفي كلمته في الندوة، أشاد الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، بهدف اللقاء والذي يأتي ضمن أجندة الجامعة لتعزيز قدرات ومهارات الطلاب في مشروعات ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بتوفير بيئة إبداعية خصبة لطلاب الجامعة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأجندة.

وتأتي الفعالية ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، كما تعكس الفعالية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، وشملت الندوة التعريف بالفريلانسير وتعريفه، ومجالاته، وبعض التحديات التي قد تواجه الفريلانسر، والفرص المتاحة للشباب في الصعيد والتي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.