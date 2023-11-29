الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة طيبة التكنولوجية تستضيف متطوعي فعالية مستقبلنا دولار

جامعة طيبة التكنولوجية،فيتو
جامعة طيبة التكنولوجية،فيتو

شهد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللقاء التعريفي لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بالأقصر - مستقبلنا دولار، بطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، بهدف تعزيز دور الشباب في بناء المجتمع، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، بحضور صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وعبدالرحمن المغربي، وهدير فوزي، مسؤلي كريتيفا دندرة للإبداع بقنا، وحشد كبير من الطلاب، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

Advertisements

وفي كلمته في الندوة، أشاد الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، بهدف اللقاء والذي يأتي ضمن أجندة الجامعة لتعزيز قدرات ومهارات الطلاب في مشروعات ريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بتوفير بيئة إبداعية خصبة لطلاب الجامعة، وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه الأجندة.

وتأتي الفعالية ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، كما تعكس الفعالية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص العمل والابتكار، وشملت الندوة التعريف بالفريلانسير وتعريفه، ومجالاته، وبعض التحديات التي قد تواجه الفريلانسر، والفرص المتاحة للشباب في الصعيد والتي تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر فيتو طيبة التكنولوجية جامعة طيبة التكنولوجية مستقبلنا دولار شباب الاقصر رياضة الاقصر

مواد متعلقة

عطل طارئ بخط مياه رئيسي بمدينة الأقصر

رياضة الأقصر تنفذ مشروعا مجتمعيا بمركز شباب الرضوانية

رئيس جامعة الأقصر يبحث مع رئيس جهاز طيبة إنشاء مقر جديد للجامعة

أرض مطار البالون بالأقصر تشهد إطلاق 30 رحلة اليوم

إقبال المواطنين على الشراء من مبادرة كلنا واحد في ظل نقص السكر (صور)

نوبي خضري أقدم موزع صحف لـ فيتو، رحلة 30 عاما في خدمة القارئ الأقصري

استمرار أعمال مشروعات حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

تحرير 35 محضر ومخالفة تموينية بالأقصر

الأكثر قراءة

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

البابا تواضروس يستقبل هذا المرشح الرئاسي ويتمنى له التوفيق (فيديو)

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

عقوبات خرق فترة الصمت في الانتخابات الرئاسية

ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى في الإسكندرية

أزمة بيراميدز، غياب عبد الله السعيد والكرتي عن مباراة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

المزيد
الجريدة الرسمية