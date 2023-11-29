نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بلغة الإشارة في الوادي الجديد

شارك المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، طلاب الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة نموذج محاكاة للاستحقاق الانتخابي بمقر المدرسة وفى مبادرة الأولى من نوعها لطلاب التربية الخاصة.

وأثنى مدير تعليم الوادي الجديد، على منظومة العمل وتفاعل الطلاب فى تنظيم الإجراءات بداية من بدء الترشيح وعمل الدعاية اللازمة وإجراءات الاقتراع وتأمين مقار اللجان فى مشهد مهيب لحب الوطن والانتماء له.

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وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص شكره وتقديره للطلاب المشاركين وجميع المعنيين بالعمل لدعم طلاب المدرسة ومنحهم الفرصة فى التعبير عن آرائهم وربطهم بالأحداث الجارية فضلا عن تشجيعهم وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة عن ما تقدمه الدولة من تسهيلات والحق الدستوري لمشاركة ذوى الهمم بالعملية الانتخابية.



تعليم الوادي الجديد ينفذ نموذج محاكاة يضاهى الانتخابات بباريس التعليمية

وشهدت إدارة باريس التعليمية بمديرية التربية والتعليم فى محافظة الوادي الجديد، نشاطا ملحوظا مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب فى المؤسسات التعليمية، وكذا فى ظل أن البناء يبدأ من القاعدة فى أطر وافكار وجب أن تكون خارج الصندوق لجذب تلك الفئة العمرية.

ومن جانبه أشاد المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بتنفيذ نموذج محاكاة يضاهى واقع الاستحقاقات الدستورية لتعزيز المشاركة السياسية للعاملين وطلاب باريس التعليمية بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية مصر 2024 " بحضور مدير ووكيل إدارة باريس التعليمية.

وأكدت سيد، أن طلاب مدارس إدارة باريس التعليمية، قدموا نموذجا للمحاكاة مبهرا وغير مسبوق، وقاموا بتجسيد مشهد انتخابي يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيله، لافتة إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار مدير تعليم الوادي الجديد، إلى أن مشاركة الطلاب في هذا الحدث ترسخ وتعزز انتمائهم وولاءهم للوطن منذ نعومة أظافرهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون،ض موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.

كما وجه مدير تعليم الوادي الجديد، بضرورة نشر الوعي والتثقيف لدى العاملين بالحقل التعليمى وطلاب المدارس حول ما تمثله الانتخابات إرادة، وحرية الرأى والديمقراطية ويعكس أمام العالم مكانة الشعب المصري كنموذج يحتذى به أمام الشعوب.

ويأتى ذلك من منطلق الحرص على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس النشء خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.